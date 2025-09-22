Call of Duty: Black Ops 7 torna a far parlare di sé con un nuovo trailer interamente dedicato al comparto multiplayer, che mostra tutte le 18 mappe disponibili al lancio. Il video, interamente catturato in-game, è accompagnato dal brano "FE!N" di Travis Scott ft. Playboi Carti e offre uno sguardo dettagliato sulle novità in arrivo per i fan dello sparatutto più famoso al mondo.

Ambientato nel 2035, Black Ops 7 introduce nuove meccaniche di movimento come il wall-jumping, insieme a un arsenale ampliato di armi, gadget e scorestreaks che porteranno il ritmo di gioco a un nuovo livello.

Tra le mappe presenti al lancio troviamo anche tre graditi ritorni direttamente da Black Ops 2: Express, Hijacked e Raid, che si affiancano a numerose nuove ambientazioni pensate per le sfide 6v6.

Ecco l’elenco delle mappe principali che i giocatori troveranno al day one: Blackheart, Cortex, Exposure, Imprint, The Forge, Toshin, Colossus, Den, Flagship, Homestead, Paranoia, Retrieval, Scar, oltre ai già citati remake. Per chi ama le partite più compatte, saranno disponibili anche due mappe skirmish: Mission: Edge e Mission: Tide.

Activision ha confermato che ulteriori dettagli sul multiplayer arriveranno durante il Call of Duty: Next previsto per il 30 settembre, evento in cui verranno svelate anche le modalità, i sistemi di progressione e i bilanciamenti previsti post-lancio.

Inoltre, non sarà necessario attendere il debutto ufficiale: una beta multiplayer è in programma per l’inizio di ottobre, offrendo ai giocatori la possibilità di testare in anteprima il nuovo capitolo.

Call of Duty: Black Ops 7 uscirà ufficialmente il 4 novembre su tutte le principali piattaforme. Sviluppato da Raven Software e Treyarch, il gioco è il seguito diretto di Black Ops 6, il titolo più venduto del 2024 negli Stati Uniti.

Le aspettative sono altissime, e il trailer non fa che aumentare l’hype per quello che si preannuncia come uno degli sparatutto più grandi e ambiziosi di sempre.