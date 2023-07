Il Monster Hunter dai creatori di Pokémon GO ha una data, con bonus gratis

La saga di Monster Hunter sta per tornare con una produzione davvero molto particolare, un progetto sviluppato dagli autori di Pokémon GO.

Dopo MH World, uscito dopo tanto tempo su una console diversa da quelle Nintendo (trovate la versione PS4 su Amazon) l'immaginario di Capcom non si ferma di certo.

Via comunicato stampa, Niantic ha annunciato che Monster Hunter Now, gioco per dispositivi mobili sviluppato insieme a Capcom, sarà lanciato a livello mondiale giovedì 14 settembre 2023 su Google Play e Apple Store.

La nuova gaming app trasformerà gli utenti in cacciatori di mostri, portandoli nel mondo reale grazie alle tecnologie in Realtà Aumentata.

Per i fan più accaniti della saga e per chi non vede l'ora di iniziare a giocare sono aperte da oggi le pre-registrazioni, con tanti bonus annessi.

Ecco di seguito tutti i traguardi:

500.000 pre-registrazioni: Pozione x10 e Pallottola Segnapista x3

1.000.000 pre-registrazioni: Medaglia del Fondatore e Pietra Errante x3

2.000.000 pre-registrazioni: Trucco speciale per il pre-ordine x2 e Espansione Scatola Oggetti da 500 slot

3.000.000 pre-registrazioni: Trucco speciale per il pre-ordine x2 e Biglietto Doppie Ricompense x3

5.000.000 pre-registrazioni: 10.000 Zenny e un’altra Espansione Scatola Oggetti da 500 slot

Inoltre Niantic e Capcom hanno presentato un video speciale con nuove informazioni su ciò che i cacciatori possono aspettarsi da Monster Hunter Now.

I bonus offrono numerosi vantaggi per i cacciatori. Le Pallottole Segnapista, ad esempio, vengono utilizzate per segnare i mostri che si incontrano durante i viaggi per cacciarli in un secondo momento, e la Medaglia del Fondatore è un premio commemorativo riservato solo ai giocatori pre-registrati.

La Pietra Errante amplia la gamma di accesso ai mostri e ai punti di raccolta, mentre il Trucco speciale per il pre-ordine può essere utilizzato per modificare l'aspetto del proprio personaggio.

Nel frattempo i mostri di Monster Hunter sono stati usati per una campagna di prevenzione sul corretto impiego delle norme stradali: e non stiamo affatto scherzando.