Retro Games Ltd ha annunciato il ritorno sul mercato del Quickshot II, uno dei joystick più iconici dell'era d'oro dei computer domestici, utilizzato da milioni di giocatori negli anni '80 e '90 su sistemi come Commodore 64, Commodore Amiga, ZX Spectrum, Atari ST e Amstrad CPC.

Il design del nuovo Quickshot II mantiene l'estetica distintiva dell'originale, con i due caratteristici pulsanti rossi posizionati direttamente sulla leva dello stick analogico.

Tuttavia, l'azienda ha implementato significativi upgrade funzionali: la base del controller ospita ora sei pulsanti aggiuntivi, una soluzione che risponde alle esigenze dei titoli più complessi e delle ROM che richiedono input multipli.

Dal punto di vista tecnico, tutti i comandi utilizzano microswitch per garantire precisione e reattività superiori rispetto alla versione originale, un dettaglio cruciale per chi pratica speedrunning su titoli classici o per chi cerca un input lag minimo.

La funzione auto-fire, particolarmente apprezzata nei giochi shoot 'em up dell'epoca, è stata mantenuta, così come le ventose per il fissaggio su superfici piane.

Il cavo è stato esteso a 1,8 metri, una lunghezza che tiene conto delle dimensioni maggiori dei televisori moderni rispetto ai monitor CRT degli anni '80.

La scelta di adottare la connessione USB al posto del tradizionale connettore DE-9 (lo standard a 9 pin utilizzato su Mega Drive e sui computer dell'epoca) rappresenta la decisione più significativa in ottica di compatibilità.

Questa modifica permette l'utilizzo immediato del Quickshot II con tutte le repliche hardware precedentemente rilasciate da Retro Games Ltd, inclusi gli Amiga 500 e i Commodore 64 miniaturizzati, oltre che con qualsiasi dispositivo che supporti controller USB, dai PC alle configurazioni RetroArch su Raspberry Pi.

L'annuncio del Quickshot II si inserisce in una strategia più ampia dell'azienda, che per il prossimo anno ha già confermato il lancio di The A1200, una replica full-size dell'Amiga 1200 con tastiera funzionante, 25 giochi preinstallati e supporto USB per il caricamento di ROM.

Questa mossa indica un chiaro posizionamento di mercato verso collezionisti e retrogamer che cercano esperienze autentiche ma con la convenienza delle tecnologie moderne, senza dover ricorrere a costosi adattatori o modifiche hardware. Il prodotto sarà disponibile dal 30 gennaio 2026.