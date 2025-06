Dopo un lancio piuttosto tiepido lo scorso mese, The Precinct sta lentamente guadagnando terreno grazie a una serie di patch migliorative, e ora si prepara a ricevere un aggiornamento gratuito che introduce due nuove funzionalità molto attese, pensate per arricchire l’esperienza dei fan del poliziesco urbano.

Fino ad oggi, ogni turno nel crimine di Averno City prevedeva la presenza di un partner al tuo fianco.

Ma con la nuova Solo Mode, potrai affrontare le missioni in totale autonomia: niente più attese, niente backup, solo tu, la tua auto di pattuglia e una città da tenere sotto controllo.

«Il tuo partner è in pausa – sei solo tu, la tua pattuglia e una città piena di crimine», si legge. Si tratta di un’aggiunta che piacerà soprattutto a chi vuole un’esperienza più diretta e immersiva, con un tasso di sfida più alto e meno interruzioni nei momenti concitati.

Non finisce qui: l’update porta anche una serie di opzioni cosmetiche per auto della polizia e per il protagonista, l’agente Nick Cordell Jr.

Più nel dettaglio, parlo di 6 modelli di auto di pattuglia ora disponibili con 5 nuove livree ciascuna, per un totale di 30 opzioni. Potrai scegliere se riflettere lo stile del tuo distretto o personalizzare tutto secondo il tuo gusto.

Per il tuo personaggio saranno disponibili 10 outfit alternativi, 8 cappelli e 4 tipi di occhiali. Un tocco di stile in più per rendere ogni turno unico e dare al tuo personaggio un’identità ancora più marcata.

Anche se The Precinct non ha ricevuto grande clamore mediatico dopo l’uscita, ha saputo farsi notare tra i giocatori: il titolo è comparso più volte nelle classifiche dei giochi più acquistati, segno che la sua formula – un mix tra un GTA classico (che trovate anche su Amazon) e Police Simulator: Patrol Officers – ha trovato il suo pubblico.

Se stavi aspettando l’occasione giusta per tornare a pattugliare Averno City, questo aggiornamento gratuito potrebbe essere il pretesto perfetto. Nel mentre, recupera anche la nostra recensione del gioco.