Nel panorama sempre più affollato degli action RPG open world, Where Winds Meet si era già distinto per la sua estetica impressionante e una quantità quasi sconfinata di cosmetici collezionabili. Ma nessuno si aspettava che il team di sviluppo spingesse il concetto di “oggetto raro” fino a questo punto.

E invece eccoci qui: una skin dal valore medio di 42.000 dollari. Sì, non è un errore. È la cifra che alcuni giocatori hanno stimato come necessaria per ottenere la Celestial Mortal, un costume che non è raro nel senso tradizionale del termine, ma lo diventa grazie a un sistema che premia solo chi ha pazienza, fortuna e un portafogli praticamente senza fondo.

