Il film di Borderlands tenta il tutto per tutto con l'ultimo trailer

Anche Borderlands avrà la sua immancabile trasposizione cinematografica che, per altro, sarà uno dei film dell'estate visto che uscirà il prossimo 9 agosto.

Tuttavia, per chi ha avuto la possibilità di vedere il film in anteprima, c'è stata già l'amara considerazione del fatto che probabilmente non si tratterà di un capolavoro.

Advertisement

L'umorismo di Borderlands, di suo molto particolare e spesso adatto solo al medium videoludico o forse a un'animazione, sembra essere la cosa che più di tutte è riuscita a ricreare la pellicola.

Ma c'è anche una certa divisione tra i fan, perché non tutti sono contenti dell'adattamento perché convinti che Borderlands dia meglio di sé con il gameplay, e non con la storia. Non che gli si possa dare torto, in effetti.

Il film tratto dalla nota saga videoludica che potete recuperare su Amazon è stato accolto con giudizi abbastanza divisivi, e per questo l'ultimo trailer finale prova a creare fiducia all'ultimo minuto.

Eccolo qui sotto:

Come riporta PC Gamer, però, le reazioni al film di Borderlands continuano ad essere un po' tiepide.

Il trailer ha suscitato ulteriori critiche riguardo al casting, alla qualità delle gag e agli effetti visivi. Un cambiamento alla trama originale, che ora vede Tiny Tina come "l'Eletta" in grado di aprire il Vault, ha ulteriormente deluso i fan, considerato che questo ruolo è tipicamente riservato alle Sirene nel canone dei videogiochi.

Su YouTube, i commenti variano da battute sarcastiche, come «il primo film in 20 anni a uscire direttamente in VHS», fino a a dichiarazioni più severe come «Sì, questa roba farà schifo».

L'uscita del film è prevista per il 9 agosto, e solo il tempo dirà se le previsioni negative si concretizzeranno.

Per altro Gearbox ha intenzione di espandere ulteriormente questi prodotti, perché è in arrivo anche una serie animata su Borderlands.