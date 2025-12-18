Il panorama videoludico del 2025 si è rivelato uno dei più ricchi e sorprendenti degli ultimi anni, con una competizione serrata tra titoli AAA, produzioni indie ambiziose e sequel attesissimi. I PlayStation Blog Awards hanno registrato quasi 1,5 milioni di voti totali distribuiti su 19 categorie, offrendo uno spaccato significativo delle preferenze della community PlayStation globale. Quest'anno, più che mai, emerge chiaramente come i giocatori abbiano premiato la varietà: dal combat system rivoluzionato di Ghost of Yōtei alle meccaniche RPG ibride di Clair Obscur: Expedition 33, fino all'estrazione cooperativa di Arc Raiders, dimostrando una maturità del pubblico che va oltre il semplice hype pre-lancio.

La vera sorpresa del 2025 è stata Clair Obscur: Expedition 33, che ha conquistato ben tre trofei platino nelle categorie più prestigiose. Il titolo di Sandfall Interactive ha trionfato per Migliore storia, Migliore colonna sonora e Miglior gioco indipendente, un risultato eccezionale per un debutto assoluto. La narrativa del gioco ha generato discussioni accese sui finali multipli nelle community online, mentre la colonna sonora di Lorien Testard - otto ore di musica orchestrale che spaziano dal funk ai temi minimalisti - è già considerata un punto di riferimento per il settore. L'estetica pittorica ispirata a diversi movimenti artistici ha inoltre spinto i giocatori a utilizzare massivamente la Modalità Foto, trasformando il gioco in un fenomeno sui social media.

Ghost of Yōtei di Sucker Punch Productions si è invece imposto come il vero dominatore tecnico dell'anno, aggiudicandosi sei trofei platino tra cui Miglior gioco per PS5, Migliore grafica, Migliore direzione artistica e Miglior design audio. Il sequel spirituale di Ghost of Tsushima ambientato nell'Hokkaido del 1603 ha dimostrato come gli sviluppatori abbiano ormai padroneggiato completamente l'hardware PS5. La densità del fogliame, l'implementazione avanzata del ray tracing e l'uso sapiente dell'audio 3D hanno creato una rappresentazione di Ezo che molti recensori hanno definito "fotorealistica". Particolarmente apprezzato l'utilizzo del controller DualSense, con meccaniche innovative come l'accensione del fuoco tramite touchpad e la cottura di cibo attraverso i sensori giroscopici.

Sul fronte multiplayer, Battlefield 6 ha riportato il franchise di DICE agli antichi fasti, conquistando il platino per Migliore esperienza multigiocatore. Le battaglie su larga scala hanno beneficiato del netcode migliorato e di un level design che ha saputo bilanciare distruttibilità ambientale e gameplay competitivo. Interessante notare come Arc Raiders, lo sparatutto a estrazione di Embark Studios, abbia raccolto consensi trasversali piazzandosi tra i finalisti in ben quattro categorie diverse, segno che il genere extraction shooter continua a evolversi oltre i tradizionali battle royale.

Nel segmento VR, Alien: Rogue Incursion di Survios ha dimostrato il potenziale ancora inespresso di PS VR2, superando la concorrenza di Hitman: World of Assassination nella categoria dedicata. L'implementazione dell'horror survival in prima persona con motion tracking completo ha creato esperienze descritte dalla community come "visceralmente terrificanti", consolidando il franchise xenomorfo come perfetto per la realtà virtuale. Un risultato che arriva in un momento cruciale per PS VR2, con Sony che cerca di ampliare la library di titoli AAA per la piattaforma.

La categoria Miglior nuovo personaggio ha incoronato Atsu di Ghost of Yōtei, interpretata dalla doppiatrice Erika Ishii. Il design del personaggio fonde diverse discipline di combattimento - dallo stile di spada tradizionale alle tecniche meno ortodosse - creando un moveset che i giocatori hanno definito "stratificato e soddisfacente". La narrazione intreccia temi di vendetta e redenzione con una profondità paragonabile ai migliori protagonisti della generazione precedente, distaccandosi dalla formula del primo capitolo pur mantenendone l'identità estetica.

Sul fronte delle riedizioni, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered ha prevalso in una competizione agguerritissima contro Days Gone Remastered di Bend Studio. La versione potenziata del classico RPG Bethesda del 2006 ha beneficiato di texture 4K, illuminazione rivista e tempi di caricamento drasticamente ridotti su SSD PS5. Una vittoria che sottolinea l'appetito della community per remaster curati di classici della generazione PS3/Xbox 360, periodo sempre più rivalutato dai giocatori moderni.

Particolarmente significativo il risultato di Hollow Knight: Silksong, che dopo anni di attesa ha conquistato il platino per Miglior gioco per PS4. Il metroidvania di Team Cherry ha dimostrato come il gameplay preciso e l'level design intricato possano ancora prevalere sulla potenza bruta dell'hardware. La versione PS4 ha registrato performance stabili a 60fps, confermando l'ottimizzazione impeccabile del titolo cross-gen. Lo studio australiano si è aggiudicato anche il bronzo come Studio dell'anno, risultato notevole per un team indipendente di dimensioni contenute.

Nel segmento live service, Genshin Impact di MiHoYo ha dominato la categoria Miglior gioco in evoluzione, con l'editore cinese che ha piazzato anche Honkai Star Rail al bronzo. Un doppio podio che conferma la capacità dell'azienda di mantenere engagement a lungo termine attraverso aggiornamenti stagionali consistenti e gestione attenta del meta di gioco. Le region di Natlan e Fontaine aggiunte nel 2025 hanno espanso significativamente i sistemi di esplorazione, introducendo meccaniche di movimento verticale che hanno rinfrescato la formula dopo quattro anni dal lancio.

La categoria espansioni ha premiato Lies of P: Overture, il prequel narrativo dello souls-like coreano che ha approfondito le origini della Frenesia dei burattini. L'add-on ha aggiunto circa 15 ore di contenuti con tre nuovi boss maggiori e un'intera area urbana da esplorare. Interessante il secondo posto di Helldivers 2: Heart of Democracy, che dimostra come Arrowhead Studios continui a supportare il suo shooter cooperativo con contenuti sostanziali a distanza di quasi due anni dal lancio esplosivo.

Sul versante esports e competitivo, Marvel Rivals di NetEase si è ritagliato uno spazio significativo con l'argento in Miglior gioco in evoluzione e presenza costante nelle conversazioni online. L'hero shooter ha saputo differenziarsi da Overwatch 2 attraverso sinergie tra personaggi più complesse e un modello free-to-play meno aggressivo nelle microtransazioni. I tornei organizzati nel secondo semestre 2025 hanno registrato picchi di oltre 200.000 spettatori simultanei su Twitch, segnale di una scena competitiva in rapida crescita.

Guardando al futuro, la categoria Gioco più atteso del 2026 ha visto una battaglia serratissima tra Marvel's Wolverine di Insomniac Games e Resident Evil Requiem di Capcom, con il primo che ha prevalso per una manciata di voti. L'assenza di gameplay mostrato pubblicamente non ha frenato l'hype per il progetto Wolverine, testimonianza della fiducia costruita dallo studio californiano con la trilogia Spider-Man. Resident Evil Requiem promette invece di concludere la saga di Ethan Winters con ambientazioni europee e un ritorno al survival horror puro, allontanandosi dalle componenti action di Village. Completano il podio 007 First Light di IO Interactive e LEGO Batman: L'Eredità del Cavaliere Oscuro, quest'ultimo destinato a rilanciare la partnership tra TT Games e Warner Bros dopo il successo tiepido di LEGO Star Wars: The Skywalker Saga.

I PlayStation Blog Awards 2025 confermano tendenze chiare: i giocatori premiano la varietà di generi, l'accessibilità implementata con cura e l'utilizzo intelligente delle feature esclusive di PS5 come DualSense e audio 3D. La presenza massiccia di titoli indie tra i finalisti - con Dispatch e Ready or Not che hanno sfiorato il podio - dimostra una community sempre più aperta a esperienze oltre i blockbuster tradizionali.