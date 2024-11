I team vogliono tornare indie: gli autori di Humankind si sono acquisiti, staccandosi da SEGA

Stiamo vivendo un'epoca in cui, complice anche la schizofrenia del mercato degli AAA, sono molti gli sviluppatori che vogliono rimettersi in proprio, passando al panorama indipendente.

Solo poche ore fa Hideo Kojima celebrava come una gioia l'essere tornando indipendente dopo il divorzio da Konami e la proprietà di Death Stranding, sappiamo che Davide Soliani ha lasciato Ubisoft Milan per fondare una software house indipendente e, in generale, capita di frequente che sviluppatori anche affermati decidano di unirsi al mondo indie per perseguire le loro idee creative. Pensate anche a Raphael Colantonio, che ha fondato Arkane Studios per poi lasciarla dopo che è stata acquisita da Bethesda.

A quanto pare, anche Amplitude Studios, team francese autore di Humankind, ha vissuto qualcosa di vagamente simile, considerando che ha appena vissuto un management buyout – ossia un'acquisizione interna da parte dei senior leader e dei dipendenti, che si sono ricomprati la software house da SEGA, tornando indipendenti.

La notizia è confermata da una nota diramata da SEGA che, come leggiamo su VGC, spiega:

«SEGA Europe ha annunciato oggi la vendita di Amplitude Studios in seguito a un management buyout da parte dei dirigenti e dipendenti dello studio parigino. L’operazione permetterà ad Amplitude di tornare alle sue radici come organizzazione indipendente e conclude le riforme strutturali intraprese da SEGA nelle sue attività europee. La decisione di separarsi è stata presa dopo un periodo di stretta consultazione tra SEGA Europe e Amplitude. Come studio indipendente, Amplitude si concentrerà sui progetti attualmente in sviluppo e sull’espansione dei propri franchise, mentre SEGA proseguirà nella crescita del suo solido e diversificato portafoglio di proprietà intellettuali giapponesi e occidentali. SEGA Europe ha acquisito Amplitude nel 2016, e insieme hanno pubblicato epici titoli di strategia come Endless Space 2 e Humankind, oltre a Endless Dungeon, il successore del successo indie del 2014, Dungeon of the Endless. Anche se Amplitude non fa più parte della famiglia di studi SEGA, le due entità continueranno a collaborare per garantire una transizione fluida dei servizi e delle operazioni, assicurando il minimo impatto per i dipendenti di Amplitude e la continuità del servizio per i giocatori dei giochi di Amplitude».

È molto plausibile, leggendo i termini di SEGA, che il management buyout sia stato reso possibile (e incoraggiato?) anche dal fatto che SEGA già in partenza – in ottica della riorganizzazione a cui accenna nella nota – volesse "disfarsi" del team, che a quel punto si è "acquisito" ed è tornato indipendente.

Non possiamo che augurare il meglio ai dipendenti di Amplitude per il loro futuro in questo nuovo scenario.