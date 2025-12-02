La giornata di oggi segna un doppio debutto: da un lato arrivano i giochi inclusi nell’abbonamento PS Plus Essential, dall’altro viene reso disponibile con notevole anticipo anche il primo titolo destinato alla fascia PS Plus Extra.

Il 2 dicembre si conferma quindi una data particolarmente ricca per gli utenti del servizio, che possono iniziare a scaricare una nuova selezione di giochi senza costi aggiuntivi (e che vi abbiamo rivelato solo pochi giorni fa, nella notizia dedicata). Ecco tutto ciò che c’è da sapere.

I giochi PS Plus Essential di dicembre

Come già annunciato nei giorni scorsi, gli abbonati al livello base del servizio PlayStation possono prepararsi ad accogliere una lineup piuttosto variegata. Ecco i titoli inclusi:

Lego Horizon Adventures (PS5)

(PS5) Killing Floor 3 (PS5)

(PS5) The Outlast Trials (PS5, PS4)

(PS5, PS4) Synduality Echo of Ada (PS5)

(PS5) Neon White (PS5, PS4)

I giochi Essential vengono resi disponibili come di consueto nel primo martedì del mese, e anche dicembre non fa eccezione. Al momento in cui scriviamo non risultano ancora comparsi nel catalogo, ma il loro arrivo è questione di poco.

Molto più sorprendente è invece la pubblicazione anticipata del primo titolo dedicato agli abbonati del livello Extra. Red Dead Redemption, nella sua versione per PS4 e PS5 (di cui potete vedere tra le altre cose un primo video realmente sorprendente cliccando qui) e comprensiva dell’acclamata espansione Undead Nightmare, è infatti già disponibile per il download.

Si tratta di un’aggiunta eccezionalmente precoce rispetto alla tradizionale ondata di metà mese che caratterizza PS Plus Extra, rendendo questa uscita una rarità all’interno della programmazione abituale.

Mentre attendiamo l’inserimento dei giochi Essential nel corso della giornata, gli utenti Extra possono già tornare nel selvaggio West di Rockstar. Un inizio mese insolitamente ricco per gli abbonati PlayStation, nonché una buona chiusura dell'anno per Sony e PlayStation.