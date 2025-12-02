Red Dead Redemption torna sotto i riflettori con un primo sguardo concreto alla sua nuova versione aggiornata per le piattaforme moderne. A poche ore dal lancio ufficiale, previsto per il 2 dicembre, i primi gameplay dell’upgrade stanno già circolando online nei territori dove l’update è stato reso disponibile in anticipo. Il risultato, almeno su PlayStation 5, sembra essere un ritorno in grande stile per uno dei titoli più iconici di Rockstar.

Il canale GameRiot ha pubblicato un filmato che mostra i minuti iniziali di Red Dead Redemption in esecuzione su PS5 a 60 fotogrammi al secondo. L’upgrade offre inoltre qualità dell’immagine migliorata, supporto HDR e risoluzioni fino al 4K, assicurando un impatto visivo sensibilmente più pulito e moderno senza alterare l’estetica originale del gioco.

Secondo quanto riportato da PureXbox, in Nuova Zelanda l’upgrade su Xbox Series X|S è già apparso con uno sconto del 50%, anche se non è ancora chiaro se la promozione verrà replicata negli altri mercati. Una curiosità che conferma come l’aggiornamento stia iniziando a diffondersi in maniera frammentata nelle varie regioni.

Questa nuova versione di Red Dead Redemption è stata sviluppata da Double Eleven e Cast Iron Games per conto di Rockstar. I possessori delle versioni PlayStation 4, Xbox One e Switch potranno effettuare l’aggiornamento gratuitamente in digitale sulle rispettive piattaforme più recenti. Inoltre, gli utenti PS4 e Switch potranno continuare a utilizzare i propri salvataggi senza alcuna perdita di progressi.

Prodotto in caricamento

L’upgrade sarà incluso anche nel catalogo di PlayStation Plus e nel servizio in abbonamento GTA+ a partire dal 2 dicembre, ampliando ulteriormente la platea dei giocatori che potranno riscoprire l’epopea western di John Marston in versione modernizzata.

Restano, invece, ancora da confermare i rumor su un possibile aggiornamento di Red Dead Redemption 2 per PS5, Xbox Series X|S e Switch 2. Per ora, la priorità è tutta sul ritorno del primo capitolo, che si prepara a una seconda vita sulle console di ultima generazione.