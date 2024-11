I fan Xbox stanno giocando solo Call of Duty Black Ops 6 (o quasi)

Call of Duty Black Ops 6 è senza dubbio uno dei videogiochi più importanti della stagione e, soprattutto per Xbox, è un successo tale da scalzare Fortnite dalla classifica dei titoli più giocati.

Come riporta Dualshockers, Black Ops 6 è il gioco più giocato sui Xbox anche grazie all'ingresso del titolo all'interno del catalogo di Game Pass (vi potete abbonare su Amazon).

D'altronde Call of Duty Black Ops 6 si è rivelato anche un grande titolo in generale, come vi abbiamo raccontato nella nostra recensione in cui abbiamo detto che «riesce a mettere fermamente un punto al declino inesorabile del franchise, consegnando ai fan un capitolo di qualità, sicuramente tra i migliori (se non il migliore) degli ultimi dieci anni circa.»

Sebbene Microsoft mantenga riservati i numeri esatti relativi agli abbonamenti e ai conteggi dei giocatori, è chiaro che l’ecosistema Xbox vede in cima proprio il nuovo capitolo di Call of Duty, scalzando Fortnite dal podio.

Così come altri nomi di peso come ROBLOX, NBA 2K25, Rainbow Six Siege, Minecraft e Grand Theft Auto V, che Black Ops 6 ha scalzato con una facilità disarmante.

In questi numeri ci sono anche quelli di Warzone, ovviamene, il battle royale di Call of Duty che raccoglie tantissimi giocatori. Tuttavia nelle classifiche anche GTA V include GTA Online, quindi i numeri del titolo di Activision risultano comunque impressionanti, visto quanto GTA continua a vendere ed essere giocato.

Black Ops 6 è stato un vero juggernati all'interno del mercato videoludico, non solo per Xbox ma in generale per quanto riguarda l'impatto economico: Black Ops 6 ha spinto la spesa complessiva per i videogiochi a crescere del 10% rispetto all'anno scorso, raggiungendo i $4,7 miliardi.

Per quanto riguarda Game Pass, gli abbonati possono giocare a tantissimi titoli in questo periodo come un ottimo action che è l'ultimo gioco gratis di questo novembre.