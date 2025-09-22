La collaborazione che tutti i fan sognavano è finalmente realtà! Transformers e Hot Wheels uniscono le forze per una linea di veicoli trasformabili che sta già facendo la storia. Scopri con noi i nuovi modelli di Optimus Prime e del suo gemello oscuro, Nemesis Prime, in una veste completamente inedita.

Una collaborazione epica: quando i giganti dei giocattoli si incontrano

Il 2024 segna un momento memorabile per gli appassionati di modellismo e cultura pop. Mattel e Hasbro, due colossi dell'intrattenimento, hanno dato vita a una partnership senza precedenti, unendo due dei loro franchise più iconici: Hot Wheels e Transformers. Il risultato è una serie di veicoli die-cast in scala 1:64 che non solo sfrecciano sulle iconiche piste arancioni, ma si trasformano anche nei leggendari robot che abbiamo imparato ad amare.

Transformers x Hot Wheels Optimus Prime: l'eroe per antonomasia della serie G1

Il primo modello della nuova linea, reso disponibile in esclusiva sulla piattaforma Mattel Creations, è Optimus Prime trasformabile. Questo pezzo da collezione riproduce fedelmente il design classico del leader degli Autobot, con la sua inconfondibile motrice rossa e blu.

Caratteristiche principali:

Scala 1:64: Perfettamente compatibile con tutte le piste e i set Hot Wheels.

Trasformazione Semplice: In pochi e intuitivi passaggi, il camion si trasforma in un robot alto circa 12 cm, pronto all'azione.

Dettagli Fedeli: Nonostante le dimensioni ridotte, il livello di dettaglio è impressionante, dalla maschera facciale al cannone a ioni.

Materiali di Qualità: Realizzato in metallo e plastica di alta qualità, garantisce la durabilità tipica dei prodotti Hot Wheels.

Questo Optimus Prime non è solo un giocattolo, ma un vero e proprio oggetto da collezione che unisce la nostalgia dei Transformers con l'adrenalina delle corse Hot Wheels.

Le caratteristiche

"mani" e "blaster" agganciabili (per completare il modello in versione mecha)

Colori: Spectraflame rosso e blue

Realizzato in: Z AMAC die-cast

Ruote: Custom Real Riders

Telaio: chassis Die-cast

Colore parabrezza: leggermente fumé

Scala: 1:64

» vedi il "set" sulla piattaforma esclusiva Mattel Creations

Transformers x Hot Wheels Nemesis Prime: il lato oscuro del potere

A sorpresa, e per la gioia dei collezionisti più esigenti, è stato annunciato anche l'arrivo di Nemesis Prime. Questa versione, clone malvagio di Optimus Prime, si presenta con una livrea nera e turchese, simbolo della sua natura corrotta.

Cosa lo rende speciale:

Colorazione Esclusiva: La combinazione di nero, grigio canna di fucile e accenti turchesi lo rende un pezzo visivamente impattante e distinto.

Stesso Meccanismo di Trasformazione: Condivide l'innovativo e divertente processo di trasformazione del suo "gemello" eroico.

Edizione Limitata: proprio come il suo predecessore, anche questo nuovo "set" è stato reso disponibile in esclusiva sulla piattaforma Mattel Creations.

Le caratteristiche

"mani" e "blaster" agganciabili (per completare il modello in versione mecha)

Colori: Spectraflame nero lucido e turchese

Realizzato in: Z AMAC die-cast

Ruote: Custom Real Riders argentati

Telaio: chassis Die-cast

Colore parabrezza: rossastro e trasparente

Scala: 1:64

» vedi il "set" sulla piattaforma esclusiva Mattel Creations

Avere entrambi i modelli permette di ricreare l'eterna lotta tra il bene e il male, direttamente sulla propria scrivania o pista da corsa.