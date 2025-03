Horizon Zero Dawn, fan scoprono area segreta dopo 8 anni

Nel vasto universo di Horizon Zero Dawn, a otto anni dal suo debutto su PlayStation 4 e tre anni dopo l'uscita del sequel Forbidden West, i giocatori continuano a scoprire segreti nascosti che erano sfuggiti persino ai fan più accaniti.

Questa recente scoperta evidenzia come anche in un mondo di gioco che non brilla particolarmente per densità di contenuti rispetto a titoli come The Witcher 3 o Red Dead Redemption 2 (che trovate su Amazon), ci possano essere misteri che attendono di essere svelati.

Il mondo creato da Guerrilla Games, pur non essendo innovativo nella struttura, continua a rivelare sorprese grazie all'incredibile direzione artistica e alla cura maniacale dei dettagli.

La scoperta è avvenuta grazie a un giocatore che, dopo aver visto un video su YouTube riguardante luoghi nascosti nel gioco, ha deciso di verificare personalmente l'esistenza di uno strano "vortice" acquatico nella parte orientale della mappa (via ComicBook).

Ciò che rende questa scoperta particolarmente interessante è che si trova in un'area teoricamente inaccessibile, dove normalmente il gioco mostrerebbe il messaggio "non puoi esplorare oltre questo punto".

Il giocatore, spinto dalla curiosità, ha deciso di verificare se questo elemento misterioso fosse presente anche nella versione rimasterizzata per PS5.

La sua ricerca ha dato frutti: dopo aver eliminato alcuni Snapmaw nella zona, è riuscito a individuare quello che sembra più un'anomalia nella texture dell'acqua che un vero vortice, immortalando la scoperta con uno screen.

Per chi volesse replicare questa scoperta, il procedimento richiede una certa precisione. È necessario dirigersi nelle acque a est dell'area chiamata Devil's Grief e posizionarsi su una delle isole specifiche indicate dagli screen condivisi dalla community.

Da qui, utilizzando la modalità foto per elevare l'altezza della telecamera e guardando verso est, diventa possibile individuare l'irregolarità sulla superficie dell'acqua.

Una volta localizzato il punto esatto, è possibile nuotare verso quella direzione, sfidando i pericolosi Snapmaw che potrebbero trovarsi lungo il percorso. Si tratta di un'esplorazione che richiede determinazione ma che regala la soddisfazione di aver scoperto un elemento che la maggior parte dei giocatori non ha mai visto in quasi un decennio.

Dopo otto anni dall'uscita del gioco originale, è improbabile che i giocatori ottengano mai una risposta ufficiale su questo mistero. Ciò che è certo è che scoperte come questa dimostrano quanto ancora ci sia da esplorare nei mondi di cult come Horizon, anche molto tempo dopo il loro rilascio, e quanto la community rimanga attiva nel condividere esperienze e scoperte.

