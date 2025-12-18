Redivided Studios sta per lanciare Horizon Journey, un titolo ambientato su Marte che combina meccaniche familiari ai giocatori di No Man's Sky con l'intensità della gestione delle risorse tipica di The Forest.

L'uscita in accesso anticipato su Steam è prevista per il 30 gennaio, offrendo agli appassionati del genere un'esperienza che si distingue per l'ambientazione scientificamente accurata.

Il gioco trasporta i giocatori nell'anno 2053, dove vestono i panni di membri della missione Endeavor-17 con l'obiettivo di stabilire una nuova colonia per l'umanità sul pianeta rosso.

A differenza dei vasti spazi procedurali di No Man's Sky, l'esperienza iniziale si concentra su un'area di 4 chilometri quadrati attentamente ricreata utilizzando immagini NASA reali e dati ambientali autentici.

Anche l'illuminazione del gioco riproduce le condizioni effettive di Marte, conferendo un realismo particolare all'atmosfera aliena.

La sopravvivenza richiede una gestione costante di parametri vitali come ossigeno, salute, fame e sete, elementi che richiamano la tensione continua presente in The Forest.

I colonizzatori dovranno affrontare tempeste di polvere, radiazioni e minacce inaspettate che si nascondono sotto la superficie marziana.

Il sistema di costruzione modulare permette di erigere strutture complesse, mentre la raccolta di risorse dalle missioni precedenti fallite aggiunge un elemento narrativo alla progressione.

Il confronto con i due titoli indie di successo non è casuale. Hello Games ha dimostrato con No Man's Sky come un gioco di esplorazione spaziale possa evolversi nel tempo, partendo da un lancio controverso fino a diventare un'esperienza immersiva e completa.

Horizon Journey sembra voler seguire un percorso simile attraverso l'accesso anticipato, partendo con una campagna narrativa strutturata per poi espandersi gradualmente.

Dal canto suo, The Forest di Endnight Games ha ridefinito nel 2018 il genere survival horror con la sua ambientazione claustrofobica e la costante minaccia dei cannibali. La scarsità di risorse e gli scontri mortali hanno creato un'esperienza tesa che ha conquistato una base di fan fedeli.

Redivided Studios attinge da questa formula inserendo elementi di crafting avanzato, modifiche agli strumenti e terraformazione, ampliando però lo spettro delle possibilità in direzione più costruttiva.

La modalità multigiocatore aggiunge un ulteriore livello di profondità, permettendo ai giocatori di collaborare nella costruzione della colonia e nell'affrontare le sfide ambientali.

Durante il periodo di accesso anticipato, gli sviluppatori hanno pianificato un'espansione progressiva dell'area esplorabile, trasformando gradualmente l'esperienza in una sandbox aperta con sistemi coloniali sempre più articolati.

L'attenzione al dettaglio scientifico distingue Horizon Journey da altri titoli del genere. L'utilizzo di dati reali della NASA per ricreare l'ambiente marziano conferisce autenticità all'esperienza, trasformando il pianeta rosso in qualcosa di più di un semplice sfondo polveroso. Le minacce dinamiche e le circostanze variabili mantengono alta la tensione esplorativa.

Interessante notare come questo lancio arrivi in un momento particolare per il genere survival. Durante i Game Awards 2025, Endnight Games ha rivelato che The Forest 3 si svolgerà su un pianeta alieno popolato da mutanti, segnando un cambio radicale rispetto alla foresta isolata dei capitoli precedenti.

Per i fan impazienti di mettere le mani sul terzo capitolo della serie, la cui data di uscita rimane ancora incerta, Horizon Journey potrebbe rappresentare un'alternativa interessante per soddisfare la voglia di esplorazione aliena e sopravvivenza estrema già a partire da gennaio.