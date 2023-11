Hogwarts Legacy ora a prezzo super ridotto per il Black Friday

Il Black Friday 2023 è ufficialmente in corso e stiamo mettendo in evidenza le offerte più allettanti in tempo reale.

Tra le offerte ora in corso legate ai videogiochi, segnaliamo anche uno sconto che vi permette di risparmiare su Hogwarts Legacy, il videogioco di casa Warner Bros. dedicato all'universo di Harry Potter.

Hogwarts Legacy, chi dovrebbe acquistarlo?

Parliamo di un videogioco perfetto per i fan della saga di Harry Potter, dal momento che avrete l'opportunità di creare il vostro alter ego e di vivere a Hogwarts, affrontando le dure lezioni richieste per diventare dei veri maghi. È anche un videogioco ideale per i giovanissimi, dal momento che i suoi contenuti sono adatti anche a chi è alle prime armi con i videogiochi – e potete quindi regalarlo ai vostri bambini appassionati di Harry Potter.

Controller alla mano, parliamo di un gioco di ruolo open world incentrato sui combattimenti a colpi di bacchetta magica. A Hogwarts farete amicizia, affronterete tante missioni secondarie e principali e volerete in sella alla vostra scopa.

Se volete scoprire di più sul gioco, vi raccomandiamo di dare un'occhiata alla video recensione completa firmata dal nostro Nicolò Bicego.

