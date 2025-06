Hogwarts Legacy ha stregato il pubblico nel 2023 con la sua formula single-player ben costruita, ambientata in un mondo magico ricco di dettagli e fascino. Tuttavia, il sequel potrebbe prendere una direzione del tutto diversa.

Secondo alcune offerte di lavoro pubblicate da Avalanche Software, lo studio dietro al primo capitolo (che trovate su Amazon), Hogwarts Legacy 2 potrebbe abbandonare il modello tradizionale per adottare una struttura da games-as-a-service e, forse, addirittura diventare un free-to-play con componente multiplayer online.

Una delle inserzioni più discusse cerca un Director esperto proprio in giochi free-to-play e live service, con competenze in aggiornamenti post-lancio e supporto continuativo per RPG multiplayer online.

Lo studio specifica che il ruolo entrerà a far parte del team che ha creato Hogwarts Legacy, lasciando intuire che questi cambiamenti potrebbero riguardare direttamente il seguito del gioco ambientato nel mondo di Harry Potter.

Va però sottolineato che Avalanche potrebbe anche essere al lavoro su un progetto separato, quindi al momento non ci sono conferme ufficiali.

Ulteriori indizi arrivano da altre posizioni aperte, come quella di Lead Designer per sistemi di gioco, che richiede esperienza in economia interna, ricompense e strategie di monetizzazione.

Tutto questo lascia intendere che il sequel potrebbe introdurre elementi ben lontani dal single-player classico, virando verso un’esperienza persistente online, forse ispirata ai modelli visti in titoli come Destiny 2 o Genshin Impact.

Se queste ipotesi fossero confermate, Hogwarts Legacy 2 potrebbe rappresentare una svolta radicale per la serie, nel bene e nel male. Da un lato, la possibilità di esplorare Hogwarts in compagnia di altri giocatori è da anni il sogno di molti fan.

Dall’altro, un modello free-to-play con microtransazioni e contenuti a pagamento rischia di snaturare l’esperienza narrativa e immersiva che ha reso il primo capitolo un successo.

In attesa di annunci ufficiali da parte di Warner Bros. Games, l’ipotesi di un Hogwarts Legacy 2 radicalmente diverso è sempre più concreta. Se davvero il gioco seguirà la via del multiplayer online e del free-to-play, ci troveremo di fronte a un progetto molto ambizioso, ma anche ad alto rischio.