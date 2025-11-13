Il colosso giapponese Sony Interactive Entertainment ha svelato la sua offensiva commerciale per il periodo natalizio 2025, puntando su un ecosistema di intrattenimento sempre più articolato che va oltre la semplice console. La strategia mira a conquistare sia i veterani del gaming sia i neofiti, in un momento in cui PlayStation 5 celebra il suo quinto anniversario con un catalogo che conta migliaia di titoli disponibili.

La vera protagonista di questa stagione festiva è PlayStation 5 Pro, lanciata lo scorso anno come soluzione premium per chi cerca prestazioni grafiche superiori. Con una grafica 4K migliorata e un gameplay più fluido, la console di fascia alta può già contare su oltre cento giochi ottimizzati specificamente per sfruttarne le potenzialità tecniche. Un traguardo significativo che dimostra l'interesse degli sviluppatori verso questa piattaforma potenziata.

Sul fronte hardware, arriva dal 21 novembre un bundle dedicato agli appassionati di Fortnite, denominato PS5 Console – Fortnite Flowering Chaos. Il pacchetto include contenuti bonus e valuta di gioco aggiuntiva, strizzando l'occhio a uno dei fenomeni più duraturi del gaming contemporaneo. Per i collezionisti e gli appassionati di storia videoludica, Sony ha invece annunciato "PlayStation: The First 30 Years", un volume da collezione già disponibile in pre-ordine che verrà distribuito nella primavera 2026, ricco di materiali inediti come prototipi, bozzetti e modelli di design che hanno caratterizzato l'evoluzione dell'hardware dell'azienda.

La lineup di titoli per le festività spazia tra generi e atmosfere differenti. Ghost of Yōtei trasporta i giocatori nel Giappone del XVII secolo nei panni di Atsu, una mercenaria solitaria in cerca di vendetta, promettendo combattimenti complessi e ampi spazi da esplorare. Il visionario Hideo Kojima torna invece con Death Stranding 2: On the Beach, un action adventure open-world che sviluppa ulteriormente i temi di connessione umana già presenti nel primo capitolo.

Per il pubblico familiare, Astro Bot propone un'avventura spaziale adatta a tutte le età, con un eroe robotico impegnato a salvare l'equipaggio e ricostruire una nave madre a forma di PlayStation 5. Non manca l'azione pura con Battlefield 6, ultimo episodio della storica serie di sparatutto bellici. Anche i possessori di PC ricevono attenzione: Days Gone e Lost Soul Aside approdano finalmente sulla piattaforma, ampliando l'accesso alle esperienze PlayStation.

L'abbonamento PlayStation Plus rappresenta un pilastro dell'offerta, strutturato su diversi livelli che garantiscono l'accesso a centinaia di giochi nei piani Extra e Premium. Quest'ultimo include anche il cloud streaming, permettendo di giocare senza download. Il Game Catalog vanta blockbuster come The Last of Us Part II, Mortal Kombat 1, Cyberpunk 2077 e Hogwarts Legacy, mentre tutti gli abbonati ricevono giochi mensili gratuiti, sconti esclusivi e accesso al multiplayer online.

L'azienda giapponese ha investito considerevolmente negli accessori per diversificare l'esperienza ludica. PlayStation Portal remote player risponde alla crescente domanda di gaming da remoto, portando l'esperienza PS5 su uno schermo portatile, ideale per chi deve condividere il televisore di casa. Il dispositivo è ora disponibile anche nella colorazione Midnight Black, oltre al bianco originale.

Sul versante audio, Sony propone due soluzioni con tecnologia avanzata. Le cuffie wireless PULSE Elite integrano driver magnetici planari, tipicamente riservati alle cuffie professionali da studio, e un microfono retrattile con riduzione del rumore potenziata dall'intelligenza artificiale. Gli auricolari wireless PULSE Explore rappresentano invece la prima incursione del marchio PlayStation nel formato in-ear wireless, offrendo la stessa qualità audio in un formato più compatto e portatile, completo di custodia di ricarica. Entrambi i prodotti sono compatibili con PS5, PC, Mac e dispositivi Bluetooth, disponibili in bianco e Midnight Black.

La realtà virtuale mantiene la sua posizione nell'ecosistema grazie a PlayStation VR2, che integra tracciamento oculare, feedback del visore, visuale trasparente e i grilletti adattivi del controller PS VR2 Sense. Titoli recenti come Lumines Arise e Hotel Infinity arricchiscono il catalogo, mentre l'adattatore per PC permette di accedere alla vasta libreria di Steam, ampliando notevolmente le possibilità d'uso del visore.

La personalizzazione estetica non viene trascurata: le cover per PS5 e i controller wireless DualSense si arricchiscono della nuova Chroma Collection, caratterizzata da finiture cangianti che cambiano tonalità a seconda dell'angolazione. Tra le edizioni speciali spiccano il controller DualSense Icon Blue, che rende omaggio alla storia del marchio, e il DualSense Astro Bot Joyful Limited Edition. Per i giocatori più esigenti, il controller wireless DualSense Edge offre personalizzazione completa delle prestazioni ed è compatibile sia con PS5 sia con PC.

Guardando al futuro, Sony anticipa un 2026 ricco di novità con titoli attesi come MARVEL Tōkon: Fighting Souls, Marathon, SAROS e Marvel's Wolverine. L'acquisto di giochi, console e accessori è possibile tramite direct.playstation.com, dove disponibile, e presso rivenditori selezionati, configurando un'offerta natalizia che punta a consolidare la posizione dominante del marchio nel mercato delle console domestiche.