GTA 6 non subirà altri ritardi, almeno stando a quanto rivela l’insider Tom Henderson, lo stesso che aveva anticipato il recente slittamento del gioco. Una notizia che dovrebbe rassicurare i fan, ma che allo stesso tempo mette in evidenza le dinamiche complesse che gravitano attorno a una delle saghe più attese della storia dei videogiochi.

Secondo Henderson, il titolo di Rockstar Games sarebbe ormai completo dal punto di vista dei contenuti. Tutte le missioni, le ambientazioni, i personaggi, i dialoghi e ogni dettaglio che abbiamo imparato a sognare in questi anni, sarebbero già stati ultimati. Ora il team è concentrato sulla fase di polishing, quella delicata fase in cui ogni bug, ogni glitch e ogni imperfezione vengono eliminati, per garantire un’esperienza di gioco liscia come l’olio.

Il ritardo, inevitabile e doloroso per chi attendeva il 2025 come anno della riscossa di GTA, non è privo di conseguenze economiche. Henderson stima che Take-Two Interactive perderà tra i 50 e i 60 milioni di dollari a causa dello slittamento, un colpo non indifferente ma probabilmente necessario per garantire un lancio all’altezza delle aspettative. Non si tratta di un semplice ritardo: stiamo parlando di una strategia ponderata, di un atto di rispetto verso il franchise e verso i giocatori, per evitare che il sogno di milioni di fan si trasformi in una delusione per bug o problemi tecnici.

Henderson sottolinea inoltre che il gioco è stato content-complete da molto tempo. Questo significa che tutto quello che ci aspettavamo, tutto quello che abbiamo visto nei leak, nei trailer e nei rumor degli ultimi anni, è già presente nel titolo. Ora il team si concentra sul dettaglio, sulla perfezione, sulla qualità finale: Rockstar non vuole lasciare nulla al caso, perché sa bene che GTA 6 non è solo un videogioco, è un fenomeno culturale globale.

Insomma, preparatevi: il conto alla rovescia è iniziato e, se Rockstar mantiene la rotta, l’attesa finirà con un’esperienza di gioco quasi perfetta, senza bug, senza compromessi e senza scuse. E allora, sì, potremo finalmente tornare a vivere la vita criminale più iconica di sempre, nella città che ha ridefinito il concetto stesso di open world.