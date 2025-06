Grand Theft Auto 6 potrebbe introdurre una novità sorprendente nel panorama del gaming e della musica, aprendo le porte a una vera e propria integrazione tra artisti e mondo videoludico.

A rivelarlo è stato il produttore musicale Jermaine Dupri, vincitore di un Grammy, durante una recente puntata del New Rory and Mal Show.

Secondo Dupri, gli artisti avranno la possibilità di caricare direttamente i propri brani all’interno di un titolo della serie Grand Theft Auto.

Pur non specificando esplicitamente che si tratti di GTA 6, è difficile immaginare che una funzione del genere venga implementata nel quinto capitolo (che trovate anche su Amazon), ormai uscito da oltre un decennio.

Tutto lascia dunque pensare che questa rivoluzione musicale farà il suo debutto proprio con l'attesissimo nuovo episodio, in arrivo il prossimo anno.

Dupri ha anche dichiarato che il rapper Drake avrà una propria stazione radio all'interno del gioco, aggiungendo che, a quanto gli risulta, potrebbe persino caricare tracce inedite, disponibili solo nel gioco.

«Diventerà una sorta di Spotify», ha affermato il produttore, alludendo a un sistema di distribuzione musicale integrato direttamente nell’esperienza di gioco.

Naturalmente, si tratta ancora di informazioni non confermate ufficialmente, da prendere quindi con le dovute cautele.

Tuttavia, considerando quanto la musica abbia sempre giocato un ruolo chiave nella serie GTA, non sarebbe affatto sorprendente vedere Rockstar compiere un passo così ambizioso.

Se questa funzione verrà davvero implementata, spero vivamente che sia accessibile a un’ampia gamma di artisti, non solo alle grandi star. Poter esplorare Vice City con in sottofondo brani rock o metal scelti da una community viva e creativa sarebbe un ritorno nostalgico ma anche un salto in avanti nel modo in cui viviamo e condividiamo la musica nei videogiochi.

Parlando sempre di GTA 6, avete letto in ogni caso che secondo qualcuno lo sviluppo starebbe passando serie difficoltà?