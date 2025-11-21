Il destino sembra giocare brutti scherzi agli appassionati di videogiochi più attesi. Grand Theft Auto 6 ha conquistato per il secondo anno consecutivo il premio "Most Wanted Game" ai Golden Joystick Awards, un riconoscimento che però porta con sé un'ombra inquietante.

Solo altri due titoli nella storia del premio hanno ottenuto questo doppio successo, e uno di questi è proprio Cyberpunk 2077, il gioco che nel 2020 è diventato sinonimo di lancio disastroso e aspettative tradite.

L'ironia della situazione non sfugge ai veterani dell'industria videoludica. Rockstar Games ha recentemente posticipato l'uscita del suo attesissimo titolo con la giustificazione ufficiale di voler evitare proprio uno "scenario Cyberpunk", riferendosi al caos che seguì il lancio prematuro del gioco di CD Projekt Red.

Eppure, vincendo nuovamente il premio per il gioco più desiderato, GTA 6 sta percorrendo esattamente la stessa strada che portò Cyberpunk 2077 a deludere milioni di giocatori in tutto il mondo.

Analizzando l'albo d'oro dei Golden Joystick Awards dal 2003 a oggi, emerge un dato sorprendente: sono appena tre i giochi che hanno ricevuto il riconoscimento "Most Wanted" per due anni di fila.

Oltre ai già citati GTA 6 e Cyberpunk 2077, solo The Witcher 3 aveva raggiunto questo traguardo, vincendo nel 2013 e nel 2014. La differenza sostanziale è che il capolavoro fantasy di CD Projekt Red mantenne le promesse, diventando uno dei giochi più acclamati della sua generazione.

Durante la cerimonia di ieri, GTA 6 ha portato a casa anche il premio per il Best Trailer, nonostante il gioco non vedrà la luce prima di un altro anno. Una vittoria che celebra essenzialmente materiale promozionale piuttosto che un'esperienza ludica concreta, alimentando ulteriormente l'hype intorno a un prodotto che i giocatori non hanno ancora toccato con mano.

La lista completa dei vincitori del premio rivela come l'attenzione del pubblico si sia spostata nel corso degli anni. Half-Life 2 aprì le danze nel 2003, seguito da nomi altisonanti come The Legend of Zelda: Twilight Princess, la serie Call of Duty durante il suo periodo d'oro, e più recentemente titoli come Elden Ring e Final Fantasy 7 Rebirth.

Alcuni di questi giochi hanno mantenuto le aspettative, altri sono stati dimenticati rapidamente, come Mass Effect: Andromeda che vinse nel 2016 per poi diventare uno dei capitoli più controversi della saga.