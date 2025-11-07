Il rinvio di Grand Theft Auto VI a novembre 2026 non ha modificato i piani di lancio esclusivamente console di Rockstar Games, lasciando i giocatori PC in una situazione di incertezza sempre più frustrante. Dopo l'aggiornamento del sito ufficiale del gioco, che ora riporta la data del 19 novembre 2026, le uniche piattaforme confermate restano PlayStation 5 e Xbox Series X|S, senza alcun riferimento a una versione PC né tantomeno a Nintendo Switch o agli eventuali modelli mid-gen delle console. Una strategia che rispecchia la filosofia commerciale tradizionale dello studio, ma che in un'epoca di day one multipiattaforma solleva interrogativi sul rapporto tra Rockstar e la master race.

La community PC, già rassegnata a dover attendere oltre la finestra console originariamente prevista per l'autunno 2025, ora fa i conti con scenari ancora più dilazionati. Quando GTA 6 era programmato per quest'anno, le stime più ottimistiche parlavano di un arrivo su PC nel 2026. Con il doppio rinvio, prima a maggio e ora a novembre dello stesso anno, gli analisti ridimensionano le aspettative alla fine del 2027, mentre i più pessimisti temono addirittura uno slittamento al 2028. Un'attesa potenzialmente triennale che rischia di generare frustrazione in una fetta consistente del pubblico videoludico.

La posizione di Take-Two Interactive, holding che controlla Rockstar, resta ambigua e diplomatica. Il CEO Strauss Zelnick, intervistato da IGN dopo l'annuncio del ritardo, si è dichiarato "estremamente fiducioso" che questo sia l'ultimo rinvio, citando la necessità di dare al team "il tempo appropriato per rifinire il titolo e assicurarsi che possa essere il migliore possibile". Dichiarazioni che suonano familiari: Zelnick aveva espresso identica sicurezza quando GTA 6 era stato inizialmente datato all'autunno 2025, poi quando era slittato a maggio 2026. La credibilità di queste garanzie, per la community, inizia a vacillare.

Sulla questione PC, Zelnick aveva già offerto nel 2024 una risposta criptica che è diventata celebre per la sua vaghezza: "L'assenza di un annuncio non è qualcosa che può essere scolpito nella pietra, per quanto ne so, perché l'unica cosa che può seguire l'assenza di un annuncio è un annuncio, suppongo, o una continua assenza di annuncio". Al di là del giro di parole, il dirigente aveva poi precisato che Rockstar seguirà l'approccio strategico già visto in passato, confermando di fatto la filosofia del rilascio scaglionato tra piattaforme.

Questa strategia commerciale ha radici profonde nella storia dello studio newyorkese. Grand Theft Auto V, uscito originariamente su PlayStation 3 e Xbox 360 nel settembre 2013, arrivò su PC solo nell'aprile 2015, quasi un anno e mezzo dopo. Red Dead Redemption 2 seguì un copione simile: ottobre 2018 per le console, novembre 2019 per PC. Il pattern è chiaro e redditizio (permettere doppi o tripli acquisti da parte dei fan più accaniti) ma stride con le tendenze attuali dell'industria, dove il day one simultaneo è diventato la norma per la maggior parte dei publisher AAA.

Il rapporto conflittuale di Rockstar con la community PC va oltre i semplici ritardi di lancio. Nel corso degli anni, lo studio ha mostrato scarso entusiasmo verso il modding, nonostante mod come GTA V Redux o FiveM abbiano contribuito alla longevità dei suoi titoli, arrivando persino ad azioni legali contro alcuni progetti. Take-Two ha notoriamente inviato cease and desist a numerosi modder, generando malcontento in una parte significativa della base giocatori che considera il modding parte integrante dell'esperienza PC.

Dal punto di vista tecnico, l'architettura di GTA 6 potrebbe contribuire ai tempi di sviluppo del porting. Il gioco sfrutta intensivamente le capacità di streaming degli SSD delle console current-gen e la loro memoria unificata, aspetti che richiedono ottimizzazioni sostanziali per la frammentazione hardware del mercato PC. Rockstar dovrà bilanciare configurazioni che vanno dalle GPU entry-level alle workstation da migliaia di euro, implementare tecnologie come DLSS, FSR e XeSS, e garantire stabilità su innumerevoli combinazioni CPU-GPU-RAM. Un lavoro titanico che storicamente ha sempre richiesto mesi aggiuntivi.