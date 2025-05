GTA 6, i fan notano un piccolo errore nel Trailer 2

Il secondo trailer di Grand Theft Auto VI, accolto da una fanbase in fibrillazione e da un hype ormai fuori scala, ha mostrato ancora una volta la maestria di Rockstar Games nel creare mondi vibranti e realistici.

Ma nemmeno Rockstar è immune ai difetti: alcuni fan dagli occhi di falco hanno individuato una sottile discrepanza tecnica che ha scatenato un acceso dibattito online.

L’oggetto del contendere è una scena in cui Jason spara con un’arma da fuoco. Come segnalato dall’utente Reddit "Cat_With_Banana96", il flash della canna appare leggermente prima del suono dello sparo.

Si tratta di un piccolo sfasamento audio-visivo, ma abbastanza per disturbare la fluidità e il realismo per cui Rockstar è rinomata, specie dopo GTA 5 (che trovate su Amazon).

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - Reddit.com

Il thread, intitolato "La luce appare prima dello sparo", è diventato rapidamente virale, con frame analizzati al microscopio e commenti che oscillano tra ironia e critica accesa.

Nonostante l’apparente insignificanza dell’errore, in un progetto titanico come GTA 6, sviluppato da oltre un decennio e con un budget stimato vicino ai 2 miliardi di dollari, anche il più piccolo dettaglio diventa materiale da analisi forense.

Alcuni utenti ritengono si tratti semplicemente di un effetto visivo ancora in fase di rifinitura, mentre altri ipotizzano che sia una scelta voluta per aumentare il taglio cinematografico del trailer.

La discussione ha invaso anche X e YouTube, con commenti che vanno dal sarcastico «preorder cancellato» al più indulgente «è solo un trailer, il gioco finale sarà perfetto».

L’incidente, se così si può definire, dimostra ancora una volta quanto sia alta l’attenzione (e la pressione, vista la qualità che molti si aspettano) su ogni singolo fotogramma di GTA 6, atteso su PS5 e Xbox Series X|S il 26 maggio 2026.

L’errore segnalato? Onestamente trascurabile. Ma è interessante notare come l’entusiasmo per il titolo porti i fan a comportarsi come detective digitali. Il tutto, mentre altri fan hanno trasformato il secondo trailer in versione LEGO e come se fosse un gioco PS2.