L'industria videoludica internazionale assiste a una collaborazione che potrebbe ridefinire gli standard degli open-world di fantascienza.

Smilegate, colosso sudcoreano del gaming, ha stretto un accordo di pubblicazione globale con Absurd Ventures, lo studio fondato da Dan Houser, ex direttore creativo di Rockstar Games e mente dietro capolavori come Grand Theft Auto e Red Dead Redemption.

Il progetto al centro di questa partnership è un ambizioso titolo AAA ambientato nell'universo narrativo di A Better Paradise, che promette di trasportare i giocatori in un'esperienza di azione e avventura completamente inedita.

Quello che rende particolare questo progetto è l'approccio multimediale adottato da Absurd Ventures. A Better Paradise non nasce infatti come semplice videogioco, ma come un ecosistema narrativo completo che ha già conquistato il pubblico attraverso diversi media.

La serie audio fiction A Better Paradise Volume One: An Aftermath ha dominato le classifiche Apple nella sezione Fiction, aggiudicandosi anche il prestigioso Signal Award 2024 per il miglior episodio di fiction sceneggiata.

L'espansione dell'universo continuerà con una versione romanzata del primo volume, prevista per ottobre 2025. Questa strategia ricorda l'approccio adottato da franchise di successo come The Witcher o Metro, dove la narrazione si sviluppa attraverso molteplici piattaforme prima di approdare definitivamente nel mondo videoludico.

La squadra assemblata da Houser per questo progetto rappresenta un concentrato di talenti provenienti dai più importanti studi di sviluppo mondiali.

Accanto ai suoi storici collaboratori Lazlow e Michael Unsworth, il team creativo può contare su veterani provenienti da Bungie, Treyarch, Respawn Entertainment, Insomniac Games e Riot Games. Questi professionisti hanno lavorato su titoli di riferimento come Call of Duty, Destiny 2, VALORANT, Marvel's Spider-Man 2 e Hogwarts Legacy.

La direzione dello sviluppo è affidata a Greg Borrud, veterano dell'industria che ha ricoperto il ruolo di general manager presso Niantic e co-fondatore di Pandemic Studios. Questa combinazione di talenti suggerisce un approccio che potrebbe fondere l'esperienza narrativa di Houser con le più moderne tecniche di sviluppo per giochi live-service e multiplayer.

La scelta di Smilegate come publisher globale non è casuale. L'azienda sudcoreana ha dimostrato la propria capacità di gestire progetti su scala mondiale, e l'investimento in Absurd Ventures rappresenta una naturale evoluzione della partnership strategica iniziata nel 2024. Sung Joon-ho, CEO di Smilegate, ha sottolineato l'importanza di questo accordo:

«Siamo un'azienda con un DNA developer-first e comprendiamo veramente ciò di cui hanno bisogno gli studi di sviluppo.»

L'approccio di Smilegate si distingue nel panorama del publishing per la sua filosofia orientata al supporto completo degli sviluppatori, dalle fasi creative a quelle tecniche. Kwon Hyuk-bin, chief visionary officer dell'azienda, ha rivelato che la collaborazione nasce da una "profonda amicizia" con Houser, basata su una visione condivisa del futuro del gaming.

Le parole di Dan Houser lasciano intuire ambizioni che vanno oltre la semplice creazione di un nuovo titolo:

«Absurd Ventures è stata creata per raccontare nuovi e diversi tipi di storie, e per creare quelle che spero siano esperienze originali interessanti e coinvolgenti.»

Questa dichiarazione suggerisce un approccio che potrebbe ridefinire i canoni del genere open-world fantascientifico.

Il progetto si trova attualmente nelle fasi iniziali di sviluppo, e sia le tempistiche che le piattaforme di destinazione verranno annunciate in futuro.

Tuttavia, l'investimento "su larga scala" promesso da Smilegate, che include finanziamenti per lo sviluppo oltre al supporto editoriale, indica la volontà di creare un prodotto capace di competere con i maggiori blockbuster del settore.