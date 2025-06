La News in un minuto

Mentre i fan attendono GTA 6 posticipato al 2026, si torna a discutere di GTA 5 e delle sue missioni più controverse. Tra queste spicca la famigerata sessione di yoga di Michael, definita la peggiore del gioco in un post su X. L'attore Ned Luke, interprete di Michael De Santa, ha confermato il giudizio negativo, rivelando di aver "sudato come un matto per otto ore" durante le riprese.