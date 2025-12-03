Grand Theft Auto IV torna al centro della scena modding con un aggiornamento che porta la qualità visiva del classico Rockstar Games a nuovi livelli.

Il modder Warcaco ha rilasciato il primo pacchetto di texture HD specificamente ottimizzato per funzionare con la mod RTX Remix che introduce il path tracing nel gioco del 2008, offrendo ai giocatori PC un restyling grafico significativo completamente gratuito.

Si tratta di un'evoluzione importante per chi sta già sperimentando le potenzialità della tecnologia di ray tracing avanzato su Liberty City, anche se il risultato finale presenta ancora alcune criticità legate alla copertura parziale degli asset grafici.

Il pacchetto pesa 1,2 GB e si concentra sul miglioramento di elementi chiave dell'ambiente urbano. Strade, marciapiedi, veicoli e numerosi edifici hanno ricevuto un trattamento visivo che li porta a standard qualitativi decisamente superiori rispetto agli originali del 2008.

L'installazione risulta più semplice del previsto: contrariamente a quanto suggerito dall'autore, non è strettamente necessario utilizzare l'interfaccia di NVIDIA RTX Remix. Basta estrarre il contenuto nella cartella "GTAIV/rtx-remix/mods/gta4rtx" e il gioco caricherà automaticamente le nuove texture ad alta risoluzione.

La vera notizia positiva riguarda la compatibilità con la Fusion Fix Mod, il celebre progetto che risolve gran parte dei problemi tecnici storici di GTA IV su PC.

Questa sinergia tra mod diverse apre la strada a quella che di fatto rappresenta una remaster non ufficiale del titolo, realizzata interamente dalla community senza costi aggiuntivi per i giocatori.

Tuttavia, il progetto mostra limiti evidenti nella sua forma attuale. La copertura delle texture risulta parziale, con ampie zone del gioco che mantengono asset grafici datati. Questo crea un'esperienza altalenante: in certi momenti Liberty City appare come un titolo moderno, mentre improvvisamente ci si imbatte in elementi visivi che ricordano plasticamente i limiti tecnologici di quindici anni fa.

È una caratteristica comune nei progetti di retexturing ambiziosi, dove la mole di lavoro necessaria per coprire ogni singolo asset di un open world richiede mesi se non anni di sviluppo continuo.

Per utilizzare questo pacchetto è ovviamente necessaria la mod RTX Remix per GTA IV, che introduce il path tracing completo nel gioco sfruttando le tecnologie NVIDIA.

La combinazione di illuminazione globale avanzata, riflessioni accurate e texture migliorate trasforma radicalmente l'atmosfera del gioco, anche se richiede hardware di fascia alta per mantenere frame rate giocabili. I possessori di schede GeForce RTX della serie 40 ottengono i risultati migliori grazie al supporto DLSS 3.