GTA 4 torna sotto i riflettori grazie a una delle modifiche grafiche più impressionanti mai realizzate per il classico del 2008. La GTA 4 RTX Remix Compatibility Mod è ora disponibile pubblicamente qui, permettendo a chiunque di installarlo con un pratico programma guidato e scoprire quanto il path tracing possa rivoluzionare l’aspetto di Liberty City. L’autore della mod, xoxor4d, ha pubblicato questa nuova versione nelle ultime ore, includendo numerosi miglioramenti rispetto alla build di test diffusa il mese scorso.

L’aggiornamento introduce una serie di ottimizzazioni pensate per rendere l’esperienza più stabile e visivamente coerente. Tra queste figurano la rimozione di blending indesiderati su alcune superfici emissive, la gestione migliorata dell’illuminazione notturna, nuovi controlli che permettono di mostrare o nascondere marker in base al meteo o all’ora del giorno e addirittura un pulsante dedicato alla teletrasportazione verso un punto della mappa. Non manca una FreeCam rinnovata, utile per catturare scatti spettacolari della città, ora illuminata da un sistema di riflessione avanzato che sfrutta appieno la tecnologia RTX Remix.

Prodotto in caricamento

Il cuore del progetto resta però il path tracing, che trasforma radicalmente la resa luminosa del gioco. Le comparazioni diffuse da MxBenchmark PC mostrano differenze notevoli in termini di ombre, riflessi e profondità dell’immagine, anche se tutto questo ha un costo in termini prestazionali. Persino una GeForce RTX 5080 fatica a mantenere i 60 fotogrammi al secondo senza l’ausilio di DLSS Frame Generation.

Il modder ha comunque suggerito alcune soluzioni per migliorare le performance. È possibile avviare il gioco tramite file .bat che suddividono l’affinità dei core della CPU tra GTA 4 e RTX Remix, oppure intervenire sulle impostazioni grafiche interne con il menu richiamabile tramite Alt + X. Un’altra opzione consiste nell’aumentare il valore del Tree Alpha Cutout per ridurre il peso delle foglie, pur accettando un risultato estetico meno fine. Anche i classici slider grafici del gioco originale possono essere regolati per trovare un equilibrio tra qualità e fluidità.

Questa mod rappresenta un modo affascinante per riscoprire uno dei capitoli più amati della serie, soprattutto nell’attesa del sempre più distante Grand Theft Auto VI, recentemente rinviato al 19 novembre 2026. Un’attesa che potrebbe protrarsi ulteriormente, se le indiscrezioni sul possibile supporto a Nintendo Switch 2 dovessero rivelarsi fondate. Nel frattempo, Liberty City non è mai stata così luminosa.