GOG vi offre gratis una gelida avventura fantasy, ancora per poco

È sempre bello giocare senza spendere un euro, e quando GOG ci regala un nuovo gioco gratis è cosa buona e giusta.

La piattaforma di CD Projekt RED, autori di Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), ci ha abituati a iniziative di questi tipo con una certa regolarità.

Il titolo che GOG vi offre gratis a partire da oggi è Vambrace: Cold Soul, uno scenario speciale per lo strategico in tempo reale Nomads of Driftland.

Vambrace: Cold Soul vi trasporta in una città avvolta da una maledizione di gelo eterno. Icenaire, un tempo prospera, è ora un regno di morte e disperazione, infestata dai Wraith, gli antichi abitanti ritornati sotto forma di spiriti folli. Sotto la superficie ghiacciata, i pochi sopravvissuti si rifugiano nelle profondità, lottando contro il potere del terribile Re delle Ombre, che sta costruendo un esercito di non morti per consolidare il suo dominio. La loro ultima speranza risiede in Evelia Lyric, una misteriosa portatrice del magico Aetherbrace, unica persona in grado di attraversare la città maledetta.

Questo gioco, profondamente narrativo, vi sfida a formare un gruppo di esploratori, a scegliere strategie oculate e a prepararvi con attenzione per sopravvivere ai pericoli di Icenaire. Ogni decisione è cruciale: raccoglierete risorse da vendere o le userete per fabbricare oggetti essenziali? Pianificherete con attenzione o rischierete di perdere i vostri compagni per sempre? La linea sottile tra la vita e la morte dipenderà dalla vostra capacità di pianificare e adattarvi.

Con 7 capitoli ricchi di avventura, 26 skin tematiche da sbloccare e una profonda lore che si espande man mano che trovate nuove pagine di codice, Vambrace: Cold Soul promette un'esperienza intensa e memorabile, dove ogni errore potrebbe costare caro e ogni vittoria sarà guadagnata con sudore e ingegno.

Avete poco tempo per scaricarlo, però, e lo potete fare facilmente gratis a questo indirizzo.

