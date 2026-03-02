L’universo di God of War potrebbe presto espandersi in una direzione inaspettata. Secondo alcune indiscrezioni emerse nelle ultime ore, Santa Monica Studio starebbe lavorando a un nuovo progetto ambientato nello stesso universo della saga, ma con una protagonista diversa da Kratos. Il nome che circola con più insistenza? Faye, la moglie del Fantasma di Sparta.

Tutto nasce da un dettaglio individuato su LinkedIn, dove un ex Senior Writer dello studio ha menzionato il proprio contributo alla creazione di “una nuova franchise all’interno dell’universo di God of War”, parlando di personaggi, storyline e lore originale. Una frase che ha acceso immediatamente l’interesse della community.

A rafforzare l’ipotesi sono intervenuti alcuni insider noti nel settore. Secondo quanto riportato, il progetto vedrebbe Faye come protagonista e si discosterebbe dallo stile narrativo e strutturale dei capitoli norreni del 2018 e di God of War Ragnarök. Il gameplay, stando alle voci, sarebbe più orientato all’azione pura, con un’impostazione descritta come più vicina a Devil May Cry rispetto al ritmo cinematografico e ponderato degli ultimi God of War.

L’insider Nate the Hate avrebbe inoltre indicato una possibile finestra temporale: annuncio nel corso del 2026 e lancio nella prima metà del 2027, salvo rinvii.

Faye è un personaggio ancora largamente inesplorato nella saga. In God of War (2018) è già defunta, evento che dà il via al viaggio di Kratos e Atreus, mentre in Ragnarök appare solo brevemente in alcune sequenze di flashback. Un gioco interamente dedicato a lei permetterebbe di approfondire il suo passato, il suo legame con i giganti e il ruolo che ha avuto nel plasmare il destino del mondo norreno.

Naturalmente, è bene sottolineare che si tratta di rumor non confermati. Al momento, Sony non ha annunciato ufficialmente alcun nuovo spin-off. Tuttavia, considerando che sono in sviluppo il remake della trilogia originale, nuovi progetti legati al brand e persino un adattamento live-action, l’espansione dell’universo appare plausibile.

Resta da capire se il pubblico sia pronto ad accogliere un God of War senza Kratos come volto principale. Potrebbe essere un rischio, ma anche un’occasione per rinnovare la formula e offrire una prospettiva diversa su uno degli universi più iconici di PlayStation.

Per ora, non resta che attendere eventuali annunci ufficiali. Se le indiscrezioni si riveleranno corrette, il 2026 potrebbe segnare l’inizio di una nuova era per la saga.