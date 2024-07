Gli autori di Dungeons of Hinterberg vi chiedono una mano per far scoprire il gioco

Qualche giorno fa, Dungeons of Hinterberg ha fatto il suo esordio ufficiale ed è stato accolto in modo piuttosto positivo dalla critica.

Anche il nostro Gianluca Arena, nella recensione, ha emesso un verdetto positivo. Così, ora gli sviluppatori passano la palla ai giocatori – o, per meglio dire, gli passano il corno, uno dei peculiari oggetti con cui potete interagire in Dungeons of Hinterberg.

Sul suo profilo Twitter, il team di Microbird Games ha messo in scena una sorta di chiamata alle armi, invitando i giocatori che hanno apprezzato il gioco a condividere le loro impressioni e a taggare degli amici per permettere a nuove persone di scoprire Dungeons of Hinterberg.

Effettivamente, sappiamo che in passato il passaparola ha dato una enorme mano a creare dei videogiochi di successo divenuti veri e propri fenomeni: il caso di Among Us è forse quello più clamoroso di tutti.

Dalla sua, Dungeons of Hinterberg ha il fatto di essere disponibile dal day-one su Game Pass (lo trovate su Instant Gaming), il che può facilitare l'accesso anche a giocatori che magari – non essendo sicuri se potrebbero apprezzarlo o meno – non spenderebbero dei soldi per il suo acquisto singolo.

Vedremo se la "chiamata" di Microbird Games avrà successo: per il momento, il tweet ha raggiunto 44mila persone e i commenti sono stati molto positivi.