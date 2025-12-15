Un'esperienza che richiama immediatamente alla mente la celebre villa Spencer del primo capitolo di Resident Evil è ora disponibile gratuitamente su Steam.

Si tratta di Blackthorne's Manor, un thriller investigativo in prima persona che catapulta i giocatori in una magione abbandonata dove atmosfere inquietanti e rompicapo si fondono per creare un'esperienza narrativa coinvolgente.

Il gioco, sviluppato da Error 404 Studios, propone un approccio particolare al genere horror, concentrandosi sugli aspetti enigmistici piuttosto che sull'azione diretta.

La trama prende avvio da una scomparsa misteriosa: un amico del protagonista è sparito nel nulla dopo aver partecipato a una festa nella residenza.

Armati soltanto di una lanterna dalla luce fioca e del proprio ingegno, i giocatori dovranno addentrarsi negli ambienti decadenti della proprietà per scoprire cosa sia realmente accaduto.

La struttura labirintica dell'edificio è stata volutamente progettata per disorientare chi vi si avventura, creando un senso di smarrimento che contribuisce all'atmosfera opprimente.

Nonostante le evidenti similitudini con Resident Evil, particolarmente nella gestione dell'inventario e nella raccolta di documenti sparsi per le stanze, Blackthorne's Manor si distingue per un elemento fondamentale: l'assenza completa di combattimenti.

Gli sviluppatori hanno infatti scelto di privilegiare la narrazione e la risoluzione di enigmi ambientali, eliminando la componente action tipica dei survival horror tradizionali.

Ogni stanza buia e ogni corridoio dimenticato nasconde frammenti della oscura storia della famiglia Blackthorne, che i giocatori dovranno ricostruire attraverso l'esplorazione attenta e l'interazione con gli oggetti.

Il sistema di gioco in prima persona ricorda piuttosto l'approccio di Resident Evil 7, pur mantenendo l'atmosfera claustrofobica che caratterizzava il capostipite della serie Capcom.

Le stanze in penombra e i dettagli inquietanti disseminati ovunque suggeriscono eventi sinistri del passato, mentre i puzzle ambientali richiedono osservazione e ragionamento per essere superati.

La progressione avviene attraverso la scoperta di oggetti chiave e la lettura di appunti che svelano gradualmente il mistero della proprietà.

Il fatto che il gioco sia completamente gratuito rappresenta sicuramente un incentivo per chi volesse provare questa proposta indie. Per gli appassionati del genere mystery-horror che preferiscono usare il cervello anziché le armi, Blackthorne's Manor potrebbe rivelarsi una piacevole sorpresa.

L'atmosfera opprimente e la necessità di ricostruire pazientemente gli eventi attraverso indizi sparsi richiamano quella sensazione di isolamento e pericolo latente che rese memorabile l'esplorazione della dimora nella saga di Resident Evil, pur seguendo una strada narrativa diversa e priva di confronti diretti con nemici.