Con il mondo dei giochi di ruolo dominato da titoli mastodontici come Baldur's Gate 3, Elden Ring e The Witcher 3, si tende spesso a dimenticare che il fascino del genere non risiede necessariamente nella potenza grafica o nell'ampiezza di un mondo aperto fotorealistico.

Esiste una corrente alternativa, fedele all'estetica pixel art delle origini, che punta tutto sulla forza narrativa e sulla capacità del giocatore di lasciarsi trasportare dall'immaginazione.

È in questo solco che si inserisce Ghostforged, il nuovo progetto dello studio indipendente Wardwell Games, già disponibile in versione demo gratuita su Steam.

Il gioco si svolge in Embervale, un mondo al tramonto della propria esistenza, soggiogato da una figura enigmatica nota semplicemente come Il Mago.

La sua ascesa ha portato con sé creature oscure e terrificanti, trasformando quella che era una terra vitale in uno scenario da incubo. Chi conosce i capitoli classici di Final Fantasy o i primi titoli della saga The Legend of Zelda riconoscerà immediatamente l'atmosfera: quel misto di malinconia, avventura e senso di urgenza che caratterizzava i grandi JRPG degli anni Novanta.

Al centro della storia c'è Prudence, una giovane combattente segnata da una perdita personale: suo fratello è caduto in uno dei primi scontri contro Il Mago.

La sua spada, come recita la descrizione del gioco, è guidata dal ricordo di lui. È un punto di partenza emotivo che rimanda alla tradizione narrativa del JRPG giapponese, dove la motivazione personale del protagonista si intreccia costantemente con le sorti del mondo intero.

Nel corso dell'avventura, Prudence non agisce da sola: il giocatore può stringere alleanze con cinque compagni, tra cui Seraphine, Tristan, Elda, Cameron e Brennan, ciascuno con il proprio ruolo all'interno del gruppo.

Guidare sei eroi verso lo scontro finale con la forza oscura crescente è la sfida centrale del gioco, affrontata attraverso un sistema di combattimento a turni che costituisce il cuore meccanico dell'esperienza.

Sul fronte del gameplay, Ghostforged promette una buona dose di contenuti: oltre 80 abilità da padroneggiare, aree segrete da scoprire e una storia principale che supera le 12 ore di gioco.

Non si tratta dunque di un progetto minimale, ma di un'avventura strutturata, pensata per chi vuole immergersi in un racconto articolato senza necessariamente dedicarci decine e decine di ore come accade con i titoli tripla A più blasonati.

Una data di uscita ufficiale per la versione completa non è ancora stata annunciata, ma la demo rappresenta già un assaggio concreto di ciò che il gioco ha da offrire, tanto sul fronte del sistema di combattimento quanto su quello dell'estetica pixel art, curata e visivamente convincente.