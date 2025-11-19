Sucker Punch Productions si prepara a chiudere il 2025 con un aggiornamento sostanziale per Ghost of Yōtei (qui la nostra recensione), l'acclamato action-adventure ambientato nel Giappone feudale che ha conquistato milioni di giocatori su PlayStation 5 dal lancio di ottobre.
Il team di sviluppo ha annunciato l'arrivo di New Game Plus, una delle funzionalità più richieste dalla community, che permetterà ai giocatori di rivivere l'intera campagna di Atsu con un livello di sfida completamente rinnovato. L'update gratuito, in arrivo il 24 novembre, rappresenta un'iniezione di longevità significativa per un titolo che già vantava un comparto contenutistico di tutto rispetto.
La modalità New Game Plus si sbloccherà automaticamente al completamento della storia principale e offrirà la possibilità di affrontare nuovamente l'avventura mantenendo tutto l'equipaggiamento, le abilità e le armi sbloccate durante la prima run.
Questo significa poter dominare gli scontri iniziali con l'arsenale completo di Atsu, incluse le controverse armi da fuoco che hanno suscitato dibattiti nella community per la loro presenza in un gioco incentrato sul combattimento corpo a corpo tradizionale giapponese.
Il sistema di progressione riceve un'espansione notevole con l'introduzione dei Ghost Flowers, una nuova valuta di gioco dedicata esclusivamente al New Game Plus.
Questi fiori spettrali potranno essere scambiati presso un venditore inedito per accedere a oltre 30 nuovi elementi cosmetici, tra cui set di armature inediti, colorazioni per armi e ben 10 nuovi talismani che amplieranno ulteriormente le possibilità di build.
Sul fronte delle difficoltà, Sucker Punch ha confermato l'aggiunta di nuovi livelli di challenge pensati per i veterani che hanno già masterizzato le meccaniche di combattimento del gioco.
Due trofei inediti faranno la loro comparsa, andando ad arricchire la lista obiettivi per chi punta al completamento totale. La mossa rispecchia quanto già visto con Ghost of Tsushima Director's Cut, dove il New Game Plus aveva prolungato significativamente la vita del titolo.
L'aggiornamento non si limita però alla sola modalità New Game Plus. Sucker Punch ha ascoltato il feedback della community implementando una serie di miglioramenti per il gioco base che beneficeranno tutti i possessori del titolo.
Tra le novità più significative spicca la possibilità di rigiocare contenuti specifici nella fase post-game, accompagnata da un display statistiche dettagliato che permetterà ai giocatori di tracciare con precisione le proprie performance.
Sul versante accessibilità, il team dimostra ancora una volta attenzione verso l'inclusività introducendo la rimappatura dei tasti direzionali, una funzione spesso trascurata ma fondamentale per giocatori con esigenze specifiche.
La Photo Mode, già celebrata per la qualità delle immagini catturabili nell'affascinante ambientazione di Ezo, riceve un upgrade considerevole con l'aggiunta del controllo della velocità dell'otturatore, griglie di composizione e nuovi filtri che amplieranno le possibilità creative della community.
L'aggiornamento del 24 novembre rappresenta solo l'antipasto di quanto Sucker Punch ha in serbo per Ghost of Yōtei. Gli sviluppatori hanno confermato che Ghost of Yōtei Legends, la modalità cooperativa multigiocatore, arriverà nel corso del 2026.
Se il precedente Legends di Ghost of Tsushima può fungere da metro di paragone, i giocatori possono aspettarsi un'esperienza co-op ricca di contenuti endgame, raid impegnativi e una progressione separata dalla campagna principale.