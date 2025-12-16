Avatar di Ospite Net_Boss #938 0
0
Ma anche no.
MMO Blade
0
Merita il premio “Dimenticatoio Assicurato”.
Tao_37
0
Per i gusti che ho, Yotei si merita almeno un Goty. Solo l' ambientazione, la profonditá e la precisione dei combattimenti e la varietà di tutto il mondo di gioco, lo trovo inimitabile e non ho giocato nessun altro titolo che mi svaghi, mi Immergas in un mondo pieno di cose da fare e mi gratifichi come questo.
Poi ogniuno la pensa come vuole.
Alessandro94
0
Merita il premio “Dimenticatoio Assicurato”.
Quanto si vede che rosichi...
