Il panorama videoludico si prepara a celebrare un'annata eccezionale con le nomination dei New York Game Awards 2026, che hanno visto emergere una line-up variegata capace di rappresentare l'intera industria del gaming contemporaneo.

Tra produzioni AAA, indie ambiziosi e sequel attesissimi, la cerimonia del 18 gennaio al SVA Theatre di Manhattan premierà il meglio del medium interattivo.

Ghost of Yotei di Sucker Punch Productions si conferma uno dei titoli più attesi e riconosciuti, totalizzando ben quattro nomination che spaziano dal Game of the Year alla colonna sonora, passando per la scrittura e l'interpretazione di Erika Ishii nel ruolo di Atsu.

La competizione per il prestigioso premio Game of the Year si presenta particolarmente agguerrita, con otto titoli in lizza che rappresentano anime diverse del gaming moderno.

Accanto al già citato Ghost of Yotei troviamo l'action-RPG francese Clair Obscur: Expedition 33 di Sandfall Interactive, il roguelike calcistico Despelote sviluppato da Julián Cordero e Sebastian Valbuena, e l'attesissimo Hades 2 di Supergiant Games.

Quest'ultimo trio ha conquistato tre nomination ciascuno, dimostrando come l'indie di qualità continui a competere ad armi pari con le produzioni first-party più blasonate.

Tra gli altri contendenti al titolo principale spiccano Blue Prince di Dogubomb, Split Fiction degli specialisti co-op Hazelight Studios, l'action-adventure acquatico Sword of the Sea di Giant Squid, e Silent Hill F di NeoBards Entertainment, che rappresenta l'ambiziosa rinascita della storica IP horror di Konami.

La categoria Best Indie Game of the Year mette in luce alcune delle produzioni più interessanti dell'anno. Hollow Knight: Silksong di Team Cherry, atteso da anni dalla community dei metroidvania, compete con Ender Magnolia: Bloom in the Mist, i nuovi capitoli di Deltarune di Toby Fox, e l'intimista Consume Me.

La presenza di Blue Prince e Despelote anche in questa categoria sottolinea come le produzioni indipendenti stiano ridefinendo i confini tradizionali tra indie e AA, grazie a scope creativi sempre più ambiziosi.

Una novità significativa di questa edizione è l'introduzione del Best New York Game, un premio dedicato esclusivamente ai titoli sviluppati da studi con sede nella Grande Mela.

Tra i sei nominati figurano Despelote, Baby Steps di Bennett Foddy, e l'artistico Skate Story di Sam Eng.

Sul fronte tecnico e narrativo, Ghost of Yotei continua a distinguersi con nomination per Best Writing e Best Music, confermando l'approccio cinematografico che ha reso celebre il suo predecessore Ghost of Tsushima.

La categoria Best Acting vede Erika Ishii competere con Jennifer English (Maelle in Clair Obscur: Expedition 33) e Judy Alice Lee (Melinoë in Hades 2), evidenziando come le performance attoriali nei videogiochi abbiano raggiunto standard hollywoodiani.

Nintendo emerge come il publisher più nominato dell'anno con cinque titoli distribuiti su quattro categorie: Mario Kart World e Donkey Kong Bananza per il segmento Kids, Pokémon Legends: Z-A, Metroid Prime 4: Beyond, e il DLC Kirby and the Forgotten Land: Star-Crossed World. Una presenza massiccia che riflette la capacità della casa di Kyoto di dominare sia il mercato casual che quello degli appassionati core.

Il settore VR/AR ottiene riconoscimento con nomination per Marvel's Deadpool VR, Lumines Arise di Enhance, e The Midnight Walk, mentre la categoria Best Remake celebra operazioni di recupero storico come Dragon Quest 1 & 2 HD-2D di Square Enix e The Elder Scrolls 4: Oblivion Remastered. Quest'ultimo rappresenta il ritorno di uno dei CRPG più influenti degli anni 2000, ora ottimizzato per le piattaforme moderne.

Particolarmente interessante la categoria Best Hidden Gem, che mira a valorizzare titoli meritevoli sfuggiti al radar mainstream. Tra i nominati figurano Keep Driving, News Tower di Sparrow Night, e l'enigmatico And Roger di TearyHand Studio.

La cerimonia del 18 gennaio 2026 celebrerà dunque "66 dei migliori giochi realizzati da studi e singoli sviluppatori in tutto il mondo", come sottolineato da Goldberg. Con una line-up che spazia dal mobile gaming ai remake, passando per DLC sostanziosi e giornalismo videoludico premiato nella categoria Best Games Journalism, i New York Game Awards si confermano uno degli appuntamenti più eclettici e rappresentativi dell'industria.