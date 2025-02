Genshin Impact: PRENOTA ora gli SPLENDIDI art book!

Gli attesissimi artbook ufficiali di Genshin Impact sono finalmente disponibili per il preordine! Se siete appassionati dell’acclamato action RPG free-to-play, questa è un’occasione imperdibile per immergervi nelle affascinanti atmosfere di Teyvat attraverso spettacolari illustrazioni e contenuti esclusivi. Questi volumi sono veri gioielli per gli estimatori del gioco, permettendovi di esplorare il design dei personaggi, gli artwork promozionali e le creazioni artistiche pensate per eventi e trailer ufficiali.

Artbook Genshin Impact, chi dovrebbe acquistarli?

Questi volumi a copertina flessibile raccolgono centinaia di illustrazioni ufficiali, celebrando l'arte che ha contribuito al successo mondiale di Genshin Impact. Sfogliando le pagine, potrete ammirare concept art inediti, dettagliati schizzi dei protagonisti e scenari mozzafiato che hanno dato vita a uno degli universi videoludici più amati. La raccolta include le versioni del gioco fino alla patch 1.6, offrendo uno spaccato esclusivo dell'evoluzione grafica e narrativa del titolo di HoYoverse.

Perfetti per i collezionisti, questi artbook ufficiali rappresentano anche un’eccezionale fonte di ispirazione per artisti e creativi che vogliono scoprire i segreti dietro la creazione di Teyvat e dei suoi iconici personaggi. Se siete tra coloro che desiderano possedere un pezzo di storia di Genshin Impact, questa edizione è assolutamente imperdibile!

I preordini sono già disponibili, ma la quantità è limitata! Assicuratevi subito la vostra copia prima che vadano esauriti. L’uscita ufficiale è prevista per il 25 febbraio 2025, con disponibilità nelle fumetterie, librerie e nei principali store online come Amazon.

Artbook Genshin Impact, dove acquistarli

Amazon

Artbook Genshin Impact (Vol. 1) | 24,60€

Artbook Genshin Impact (Vol. 2) | 24,60€

My Comics