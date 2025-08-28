Da questo momento è disponibile il nuovo aggiornamento mensile di GCC Pokémon Pocket, che prosegue la celebrazione della seconda generazione: dopo il set incentrato su Ho-Oh e Lugia, questa volta tocca alle tre bestie leggendarie godersi il palcoscenico.

I giocatori potranno godersi l'espansione "Sorgenti Recondite" dedicata a Suicune, leggendario protagonista di Pokémon Cristallo, accompagnato ovviamente dai fidati Entei e Raikou a comporre il trio di leggendari.

Con questa nuova espansione avrete accesso a ben 75 nuove carte inedite da aggiungere al vostro Cardex, che arriveranno a 105 carte complessive includendo tutte le altre versioni disponibili e più rare, incluse le immancabili carte con Pokémon cromatici.

Suicune EX è stato scelto come nuova carta Immersive del set, mentre la rarità Corona con sfondo dorato è stata riservata sorprendentemente a Mantyke, nuovo Pokémon Baby incluso nel set.

Come nuovi allenatori troviamo invece Chiara e Angelo, pronti a rappresentare i capipalestra di Johto in questa nuova espansione. Per quanto riguarda invece le carte Ex, oltre al già citato trio di bestie leggendarie, potrete aggiungere alla vostra collezione Jumpluff e Poliwrath.

Ovviamente l'arrivo di questo aggiornamento significa anche che le carte del set La Via del Cielo e del Mare diventano ufficialmente disponibili per gli scambi: potete dunque iniziare ad organizzarvi con i vostri amici per completare la collezione.

Come anticipavamo in apertura, il set è già disponibile da questo momento: non dovete fare altro che scaricare l'ultimo aggiornamento dell'app — qualora non lo abbiate già fatto in passato — e avviarla, per poi scaricare gli ultimi dati di gioco e trovare subito le nuove bustine pronte ad aspettarvi.

Non possiamo che concludere augurandovi buona fortuna con le vostre sbustate: sarà interessante capire se il nuovo trio leggendario sarà in grado di cambiare il meta ancora una volta, prima dell'imminente arrivo delle Megaevoluzioni.

