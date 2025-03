Forse sarà questa la grafica dei giochi del futuro

Il confine tra grafica e fotorealismo continua ad assottigliarsi grazie ai progressi compiuti dagli engine di sviluppo più avanzati.

L'Unreal Engine 5.3 rappresenta l'ultima frontiera di questa evoluzione, come dimostra "Cyber Streets", una recente tech demo che ha stupito gli esperti del settore non solo per la sua estetica accattivante che ricorda Cyberpunk 2077 (che trovate su Amazon), ma anche per le prestazioni ottenute su hardware di ultima generazione.

Ciò che colpisce maggiormente è la capacità di raggiungere risultati visivi straordinari senza ricorrere a tecniche come il ray tracing o il path tracing, aprendo nuove possibilità per sviluppatori di ogni dimensione.

Alimentato da una GPU RTX 5090, la demo mantiene una media impressionante di 75 FPS a risoluzione nativa 4K con tutte le impostazioni grafiche spinte al massimo.

Una dimostrazione pratica di come l'ottimizzazione intelligente possa garantire fluidità anche con scenari visivamente complessi. L'equilibrio tra qualità visiva e performance rimane infatti uno degli obiettivi principali per gli sviluppatori di videogiochi moderni.

Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, "Cyber Streets" (scaricabile gratis qui) non fa affidamento su tecnologie di illuminazione avanzate come Lumen o RTX.

Piuttosto, sfrutta abilmente Nanite con distance field meshes e ambient occlusion combinati con screen space reflection, dimostrando che la maestria nell'utilizzo degli strumenti disponibili può talvolta superare l'implementazione di tecnologie più esigenti in termini di risorse.

Ciò che distingue "Cyber Streets" da altre tech demo è la cura maniacale posta nell'atmosfera. Non si tratta di una semplice dimostrazione tecnica, ma di un vero e proprio assaggio di esperienza ricca di dettagli, asset 3D e oggetti che popolano un mondo credibile e immersivo.

Come detto in apertura, l'ispirazione a titoli come Cyberpunk 2077 è evidente, ma con un'interpretazione personale che aggiunge freschezza all'ambientazione.

Cosa significa "Cyber Streets" per il futuro dei videogiochi? Innanzitutto, dimostra che non abbiamo ancora raggiunto il limite di ciò che è possibile realizzare graficamente.

Le frontiere del fotorealismo continuano a spostarsi in avanti, sfidando le affermazioni di chi riteneva che i videogiochi avessero già raggiunto il massimo potenziale visivo.

Parlando ancora di grafica del futuro, Cyberpunk 2077 con grafica 8K sembra quasi un gioco next-gen.