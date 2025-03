Cyberpunk 2077 con grafica 8K sembra quasi un gioco next-gen

Cyberpunk 2077 continua a stupire gli appassionati di open-world con una grafica che sfida il passare del tempo.

Nonostante siano trascorsi più di quattro anni dal suo controverso lancio, il titolo di CD Projekt RED (che trovate su Amazon) mantiene un posto di rilievo tra i giochi visivamente più impressionanti sul mercato.

Questo traguardo è stato ulteriormente consolidato grazie all'ultima versione della mod DreamPunk, che trasforma radicalmente l'esperienza visiva portando il gioco verso standard grafici che sembrano appartenere alla prossima generazione di videogiochi.

L'ultimo aggiornamento di DreamPunk (che trovate qui) introduce miglioramenti sostanziali che ridefiniscono l'impatto visivo del gioco. Tra le novità più rilevanti troviamo il Dynamic Contrast e il Realistic Cloud Lighting, che insieme creano un'illuminazione ambientale di straordinario realismo.

Le condizioni meteorologiche sono state completamente rielaborate per offrire un livello di realismo mai visto prima, mentre il core LUT (Look-Up Table) è stato ricostruito da zero per consentire un range dinamico superiore e una resa più naturale della luce solare.

Gli effetti combinati di questi miglioramenti trasformano Night City in un ambiente ancora più credibile e immersivo.

La nuova versione della mod non si limita a migliorare gli aspetti puramente estetici, ma introduce anche ottimizzazioni tecniche specifiche per sfruttare al meglio le tecnologie più recenti.

In particolare, sono stati implementati aggiustamenti alla configurazione grafica per massimizzare le prestazioni con NVIDIA DLSS 4 e per sfruttare appieno le potenzialità delle schede grafiche RTX serie 5000 recentemente lanciate sul mercato.

ome dimostrato dal video in risoluzione 8K pubblicato da NextGen Dreams, la combinazione di questi miglioramenti trasforma Cyberpunk 2077 in un'esperienza visiva che sembra provenire dal futuro, superando i limiti della generazione attuale di hardware.

Queste evoluzioni, unite al supporto costante della comunità di modder, dimostrano come un gioco possa trascendere i propri limiti iniziali per diventare un punto di riferimento tecnico e artistico che sfida lo scorrere del tempo, mantenendosi rilevante anche anni dopo la sua uscita in un settore caratterizzato da rapidi cambiamenti tecnologici.

Del resto, ci sono giocatori che ancora scovano Easter Egg nascosti, quindi qualcosa vorrà pur dire.

E il sequel? Da quello che sappiamo, CD Projekt ha aumentato il ritmo dello sviluppo del cosiddetto Cyberpunk Orion, che a quanto pare punta davvero molto in alto.