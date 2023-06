Forbidden Siren sta per tornare? PlayStation svela novità per il 20esimo anniversario

La rinascita dei survival horror potrebbe includere ben presto anche il franchise Siren — meglio noto nel nostro mercato come Forbidden Siren — ormai quasi pronto a festeggiare il suo ventesimo compleanno.

Un'occasione che PlayStation non ha affatto dimenticato, annunciando per l'occasione di avere in programma ben due nuovi eventi per ricordare la saga esclusiva per le console di casa Sony.

Con un misterioso post pubblicato sull'account Twitter ufficiale di PlayStation Japan, Sony ha infatti annunciato le date di due eventi dedicati appunto a Forbidden Siren, invitando i fan anche ad attendere novità in seguito al loro svolgimento.

È dunque possibile che sia previsto un ritorno in grande stile per il franchise survival horror, magari con un porting su PS5 (trovate la console in sconto su Amazon) o addirittura con un capitolo inedito.

Di seguito vi indicheremo le date ufficiali relative agli eventi annunciate da PlayStation, attualmente riservate al solo pubblico giapponese:

Siren in Namjatown: dal 14 luglio al 3 settembre

Siren Expo 20th Anniversary: dal 3 al 5 agosto

Ricordiamo che Forbidden Siren uscì in Europa il 12 marzo 2004, ma in Giappone venne lanciato il 6 novembre 2003: tra pochi mesi la saga compirà dunque ufficialmente 20 anni e potrebbe essere arrivato il momento di rilanciarla.

L'ultimo capitolo fu infatti Siren Blood Curse nel 2008 su PS3, una reinterpretazione del primo episodio: vedremo se effettivamente è arrivato il momento di riscoprire questa saga horror di culto.

Non possiamo che incrociare le dita e invitarvi a continuare a seguirci per scoprire tutte le ultime novità: vi terremo aggiornati in caso di ulteriori annunci.

Forbidden Siren potrebbe dunque unirsi ben presto al revival di altre amate saghe survival horror, come Silent Hill: il remake del secondo capitolo potrebbe svelare la sua data d'uscita molto presto, dato che è già stato svelato il peso ufficiale.

Potrebbe essere pronto un annuncio anche per il misterioso Silent Hill Townfall, a giudicare dall'indizio lanciato dal publisher Annapurna nelle scorse ore.

Restando in tema di novità in casa PlayStation, vi ricordiamo che nelle scorse ore è stato rilasciato un nuovo aggiornamento su PS5: consigliamo di scaricarlo il prima possibile.