MSI annuncia oggi una nuova e interessante collaborazione con SEGA e Sports Interactive, che farà felici tutti gli appassionati di calcio e di tecnologia. Da oggi fino al 4 dicembre 2025, acquistando una scheda madre o un monitor MSI selezionato, sarà possibile ricevere gratuitamente una copia digitale di Football Manager 2026 tramite Epic Games Store. Un’offerta a tempo limitato che unisce la passione per il gaming competitivo e quella per la simulazione calcistica più famosa del mondo.

Football Manager è da anni un’istituzione per milioni di fan, e con l’edizione 2026 (recensita qui) porta la profondità gestionale e tattica del franchise a un nuovo livello. MSI ha deciso di legare il proprio nome al titolo di Sports Interactive per sottolineare la sinergia tra hardware d’eccellenza e software di nuova generazione.

Le nuove schede madri MSI Z890 Series sono progettate per sfruttare al massimo i processori Intel Core Ultra, con supporto a DDR5, PCIe 5.0 e Wi-Fi 7. Queste soluzioni offrono prestazioni estreme per il gaming e la creazione di contenuti, grazie anche alle funzionalità basate su intelligenza artificiale e ai sistemi di raffreddamento avanzati. Inoltre, le tecnologie EZ DIY come EZ PCIe Release e EZ M.2 Shield Frozr II semplificano il montaggio, rendendo accessibili configurazioni professionali anche ai meno esperti.

Non da meno, i nuovi monitor gaming MSI combinano prestazioni di fascia alta e tecnologie all’avanguardia. I modelli QD-OLED garantiscono colori vividi, neri assoluti e tempi di risposta rapidissimi, mentre i Mini LED offrono contrasto dinamico e controllo preciso dell’HDR. Entrambe le linee integrano AI Dual Mode, Adaptive Sync e modalità ergonomiche per il massimo comfort. Inoltre, la tecnologia MSI OLED Care 3.0 con rilevamento AI e 3 anni di garanzia contro il burn-in offre una protezione senza precedenti.

Con questa promozione, MSI conferma ancora una volta la propria attenzione verso i giocatori più esigenti, offrendo prodotti che combinano potenza, precisione e qualità visiva. Un’occasione imperdibile per chi sogna di portare la propria squadra alla vittoria in Football Manager 2026 con le migliori prestazioni possibili. L’elenco completo dei modelli idonei è disponibile sul sito ufficiale MSI.