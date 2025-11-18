All'interno del panorama dei videogiochi indie, trovare un successore spirituale credibile a Little Nightmares rappresenta una sfida che molti sviluppatori hanno tentato di affrontare negli ultimi anni.

Dal debutto del titolo originale nel 2017, quella particolare miscela di atmosfere inquietanti e design accattivante ha conquistato una nicchia di mercato che continua a cercare esperienze simili, spesso senza trovare alternative all'altezza delle aspettative.

La ricerca potrebbe però essere giunta a una svolta con l'arrivo di Floralis, un titolo sviluppato da SolidCore Games che promette di catturare quella stessa essenza perturbante mescolata a elementi di tenerezza.

Il gioco si distingue per un'ambientazione particolare: un mondo post-apocalittico dove la natura ha preso il sopravvento e le piante si sono evolute trasformandosi in predatori letali.

La narrazione ruota attorno a due sorelle nate dallo stesso albero, un concetto che unisce mitologia e distopia ecologica. Quando una delle due scompare misteriosamente, l'altra si avventura attraverso una giungla viva e pericolosa per ritrovarla.

Durante questo viaggio, il giocatore dovrà nascondersi dai predatori vegetali, esplorare rovine di una civiltà perduta e riattivare oggetti misteriosi lasciati dall'umanità.

L'approccio al gameplay privilegia l'interazione ambientale e la sperimentazione. Secondo quanto descritto dagli sviluppatori, progredire attraverso i livelli richiede un atteggiamento esplorativo e una certa dose di creatività nell'individuare gli elementi con cui è possibile interagire.

Prodotto in caricamento

Le meccaniche di gioco sono strettamente legate alla flora circostante, che risponde dinamicamente alla presenza del giocatore e alle fonti luminose, creando puzzle ambientali che si evolvono in tempo reale.

La giungla ospita anche macchinari dimenticati dell'epoca pre-catastrofe, molti dei quali ancora funzionanti. Questi dispositivi possono essere sfruttati strategicamente per superare gli ostacoli e sfuggire alle creature che pattugliano l'ambiente.

La componente stealth assume quindi un ruolo centrale, alternandosi a momenti più contemplativi dove emergono piccole rivelazioni narrative sulla caduta della civiltà umana e sul ruolo del protagonista nel nuovo ecosistema.

Con una durata stimata di circa cinque ore per la storia principale, Floralis non punta sulla longevità bruta ma sulla rigiocabilità. Gli sviluppatori promettono percorsi multipli e soluzioni alternative ai puzzle, incentivando approcci diversi e l'esplorazione di aree segrete.

La pagina Steam del gioco offre già una panoramica visiva dell'esperienza, mostrando un protagonista dal design relativamente innocente immerso in scenari dall'atmosfera opprimente. L'equilibrio tra il carino e l'inquietante che ha reso celebre Little Nightmares sembra essere stato compreso e reinterpretato con una propria identità visiva.

Al momento non esiste ancora una data di uscita definitiva per la versione completa, ma SolidCore Games ha reso disponibile una demo gratuita su Steam che permette ai giocatori curiosi di testare personalmente le meccaniche e l'atmosfera del titolo prima del lancio ufficiale.