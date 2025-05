La condivisione dei contenuti di gioco diventerà finalmente più semplice con Nintendo Switch 2.

Se venite dalla prima console Switch, saprete che la gestione degli screenshot catturati durante il gioco non è esattamente agile – e anche che alcun condivisioni sui social, con gli anni, sono state disattivate, rendendo un po' tortuosa la procedura per condividere (o quantomeno estrarre) gli screenshot salvati sulla console.

Secondo il dataminer conosciuto come OatmealDome, però, le cose dovrebbero essere più agili su Switch 2, che integrerà l'esportazione degli screenshot direttamente nell'app mobile: in pratica, le vostre immagini dovrebbero venire caricate direttamente sull'app, e poi potrete decidere se scaricarle sul telefono per condividerle sui vostri social preferiti, o con gli amici nelle vostre conversazioni private.

Screenshot su Switch 2: come funzionerà?

Come accennavo, gli attuali possessori di Nintendo Switch conoscono bene la frustrante procedura per trasferire le proprie immagini sui dispositivi mobili. Il metodo attuale richiede di aprire la galleria screenshot sulla console, selezionare fino a dieci immagini da condividere, scansionare un codice QR con lo smartphone per connettersi a una rete separata, scansionare un secondo codice QR per accedere alle immagini e infine salvare manualmente ciascuna immagine nella galleria del telefono.

Se già solo alla lettura della cosa – inutilmente complessa – vi siete persi, direi che avete capito perfettamente il concetto.

L'aggiornamento individuato nell'app mobile Nintendo rivelerebbe invece un approccio completamente nuovo. Gli utenti di Switch 2 potranno selezionare qualsiasi screenshot o video catturato sulla console e caricarlo direttamente sull'app mobile. Da lì, potranno facilmente salvare i contenuti nella galleria del proprio smartphone, pronti per essere condivisi sui social media o utilizzati per altri scopi.

Ancora più interessante è la menzione di una possibile funzione di caricamento automatico. Secondo quanto riportato dal dataminer, infatti, l'app consentirà di configurare Switch 2 in modo che qualsiasi screenshot o video catturato sulla console venga automaticamente inviato all'app mobile, eliminando completamente la necessità di intervento manuale da parte dell'utente.

In questo caso, si potranno caricare fino a 100 immagini e/o video, che saranno salvati fino a trenta giorni, dandovi così il tempo di scaricarli o condividerli a piacimento.

Insomma, se tutte le informazioni svelate dal dataminer saranno confermate, finalmente anche la gestione degli screenshot sarà dal 2025, considerando che quella della prima Switch era già abbastanza macchinosa e obsoleta anche per il 2017.

Non manca molto per scoprirlo: il lancio della console è atteso per il 5 giugno prossimo, con Switch 2 che è esaurita un po' ovunque, come dimostra la disponibilità fantasma su store come Amazon.