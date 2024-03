Final Fantasy X, il fan remake in Unreal Engine 5 è irreale

Sono settimane intense per i fan di Final Fantasy, tanto che ora qualcuno ha dato vita a un fan remake davvero sorprendente.

Dopo il successo ottenuto dal rifacimento del settimo capitolo (lo trovate su Amazon), da poco è il momento anche del sequel, ossia Rebirth.

Questo senza dimenticare giochi come Final Fantasy X, già preso di mira dai fan in tempi non sospetti.

Ora, come riportato anche da GamingBible, un fan ha ricreato Final Fantasy X con l'Unreal Engine 5 e il risultato finale è davvero stupefacente.

Lo YouTuber "Elusive Panda" si è impegnato a reimmaginare il gioco con la potenza dell'ultimo Unreal Engine.

Purtroppo non si tratta di un remake completo, né di una versione completamente giocabile, ma è comunque indubbiamente meraviglioso vedere alcuni dei nostri livelli preferiti portati in vita ancora una volta con una grafica moderna.

«Da grande fan di FFX, questo è INCREDIBILE. Hai davvero reso il mondo di Spira più vivo», ha scritto uno utente, mentre un altro ha aggiunto: «Un lavoro fantastico, amico. La nostalgia che provo per questo gioco è irreale».

Un commento recitava: «Un lavoro assolutamente stellare! Probabilmente il mio gioco preferito di tutti i tempi, e vederlo così mi fa desiderare che ci sia una versione rifatta che sia all'altezza degli standard grafici moderni».

Square avrà un'asticella molto alta da scavalcare per eguagliare o superare la qualità e la passione del tuo lavoro, se mai deciderà di fare un vero remake di FFX.

Sfortunatamente, non sembra che Elusive Panda abbia intenzione di espandere il progetto, visto che si tratta solo di un'entusiasmante "what if" di ciò che potrebbe essere.

Parlando invece di altri, presunti rifacimenti, il director di Final Fantasy VIII, Yoshinori Kitase, ha detto che rielaborerebbe il sistema di combattimento del gioco in un eventuale remake.