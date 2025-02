Final Fantasy 7 Rebirth in soggettiva è (quasi) un altro gioco

Un modder di nome di S3ik3n ha rilasciato un'incredibile mod per Final Fantasy VII Rebirth, che permette di esplorare il mondo di gioco in prima persona.

Questa aggiunta offre ai giocatori una nuova prospettiva per apprezzare meglio l'incredibile mondo creato dagli sviluppatori nel gioco originale (che trovate su Amazon).

Del resto, considerando che la versione PC del gioco sta riscuotendo un ottimo successo, la cosa sorprende solo in parte.

Come riportato anche da da DSO Gaming, la mod gratuita è un'ottima occasione per chi vuole immergersi ancora di più nell'esperienza di gioco, e personalmente ve la consiglio vivamente.

Una cosa importante da sottolineare è che, durante i combattimenti, la mod passerà automaticamente alla telecamera predefinita.

In effetti, è la scelta migliore, considerando che Rebirth combina combattimenti a turni e in tempo reale con un massimo di tre personaggi controllabili contemporaneamente.

Quindi, una mod che permettesse di combattere in prima persona sarebbe stato poco pratico.

Come specificato dallo stesso modder, alcune sezioni del gioco utilizzano telecamere specifiche. Al momento, ha modificato quelle per le città, le aree all'aperto e le sequenze con il Chocobo.

Per cui, c'è la possibilità che in altre fasi del gioco o in situazioni particolari, la telecamera torni alla visione in terza persona.

Inoltre, mentre si cavalca un Chocobo, le notifiche di tesori non appariranno più, quindi bisognerà fare attenzione ai propri dintorni.

Nel complesso, la mod (che trovate qui) è perfetta per esplorare gli ambienti di Rebirth.

Tuttavia, evidenzia una delle mie principali critiche al gioco: la qualità delle texture: nonostante gli sforzi per migliorare la versione PC, molte texture restano a bassa risoluzione, un vero peccato per un titolo di questo calibro.

E con questa mod, che ci avvicina ancora di più agli oggetti, il problema diventa ancora più evidente.

Parlando stavolta di aggiornamenti ufficiali, Final Fantasy VII Rebirth ha da poco ricevuto il primo update su PC: ecco cosa cambia.