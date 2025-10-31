Il celebre MMORPG di Square Enix si prepara a ricevere un massiccio aggiornamento che ridefinirà l'esperienza di gioco per milioni di appassionati in tutto il mondo.

Durante l'89esima diretta Letter from the Producer, gli sviluppatori hanno svelato i contenuti della Patch 7.4, battezzata "Into the Mist", che arriverà sui server il 16 dicembre 2025.

Si tratta di un pacchetto ricco di novità che spaziano dalle attività per giocatori singoli fino ai contenuti più impegnativi per i veterani.

Gli amanti delle sfide di gruppo avranno pane per i loro denti con l'arrivo di The Arcadion: Heavyweight, il nuovo tier di raid disponibile sia in modalità Normale che Savage.

Quest'ultima versione, pensata per i giocatori più competitivi, aprirà i battenti soltanto il 6 gennaio 2026, dando così il tempo alla community di prepararsi adeguatamente. Parallelamente, debutta Hell on Rails, una prova inedita che metterà alla prova sia i neofiti nella versione Normale che i veterani nella modalità Estrema.

L'aggiornamento rivoluzionerà anche il sistema di personalizzazione estetica del gioco, eliminando le restrizioni che per anni hanno vincolato i giocatori.

Finalmente sarà possibile applicare l'aspetto di qualsiasi equipaggiamento indipendentemente dalla classe o dal mestiere originario, una modifica che la community richiedeva da tempo. L'unica eccezione riguarderà armi e strumenti, che per questioni legate alle animazioni resteranno legati alle rispettive classi.

Tre nuovi Phantom Job trasformeranno l'esperienza nella regione di Occult Crescent

Il dungeon Mistwake rappresenta l'ambiente esplorabile completamente nuovo, mentre per chi cerca sfide variabili arriva il Merchant's Tale, un Variant Dungeon che introduce livelli di difficoltà inediti e meccaniche di gioco ampliate.

Non mancano contenuti nostalgici come la prova Irreale contro Tsukuyomi, riadattata per il livello 100, permettendo ai giocatori di rivivere uno scontro iconico con parametri aggiornati.

La regione di Occult Crescent si arricchisce considerevolmente con l'introduzione di tre Phantom Job: Mystic Knight, Dancer e Gladiator. Questi arrivano accompagnati da nuovi accessori dotati di bonus coordinati, ampliando le possibilità di build per i giocatori. Le Phantom Weapon riceveranno anch'esse miglioramenti significativi, consolidando questo sistema di progressione alternativo.

Per gli appassionati di crafting e gathering, la Patch 7.41 porterà Oizys, il pianeta più recente da esplorare nell'ambito dell'Esplorazione Cosmica. Questo contenuto promette nuove ricompense e aggiornamenti al sistema, insieme a potenziamenti ulteriori per i Cosmic Tools che renderanno ancora più gratificante l'esperienza degli artigiani virtuali.

Sul fronte del player versus player, si alzerà il sipario sulla Serie PvP 10, caratterizzata da bilanciamenti delle abilità esistenti e dall'aggiunta di Worqor Chirteh, una nuova mappa per la modalità Frontline. Gli sviluppatori hanno lavorato per rendere l'esperienza competitiva più equilibrata e coinvolgente, ascoltando i feedback della community.

Il sistema Duty Support si estenderà finalmente a due dungeon storicamente temuti dai giocatori: Dzemael Darkhold e Aurum Vale.

Questa aggiunta permetterà anche ai giocatori solitari di affrontare questi contenuti senza necessariamente formare un gruppo, democratizzando l'accesso a zone un tempo considerate ostiche.

Tra le aggiunte più attese dai fan della serie spicca il ritorno delle avventure di Hildibrand, descritte dagli sviluppatori come "incredibilmente folli".

Questo personaggio cult continua a regalare momenti di pura comicità all'interno dell'universo generalmente drammatico del gioco. Il Gold Saucer riceverà anch'esso miglioramenti sostanziali, consolidando il suo ruolo di hub per le attività ricreative.

L'interfaccia utente subirà una trasformazione significativa con l'introduzione di nuovi temi colore, tra cui Clear White e Clear Green, oltre a una rinnovata interfaccia per il Pannello Strategico e un inedito Quick Panel che semplificherà l'accesso alle funzioni più utilizzate. Questi aggiornamenti mirano a rendere l'esperienza di gioco più fluida e personalizzabile secondo le preferenze individuali.