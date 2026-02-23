La scena modding di Doom continua a dimostrarsi una delle più vitali dell'intero panorama videoludico PC, con progetti crossover che mescolano universi apparentemente distanti.

L'ultima prova arriva da Carl Asami, modder che ha appena rilasciato l'aggiornamento 1.52 di Fallout: Vault 666, una conversione totale che porta l'atmosfera post-apocalittica della serie Fallout nel cuore pulsante del primo Doom.

Fallout: Vault 666 non si limita a essere un semplice reskin, ma rappresenta una vera e propria reinterpretazione dell'esperienza Doom attraverso la lente del primo capitolo della saga Fallout.

La mod introduce mappe completamente nuove ispirate all'estetica dei Vault e delle Wasteland, sostituendo l'arsenale demoniaco dell'inferno con il bestiario mutante e robotico dell'universo di Interplay.

Il risultato è un ibrido che mantiene il gameplay frenetico dello shooter id Software aggiungendo l'identità visiva e tematica del classico RPG post-nucleare.

L'update 1.52 porta con sé quattro nuovi nemici estratti direttamente dal franchise Fallout, ridefinendo ulteriormente il roster ostile.

I Cacodemons lasciano spazio ai Mister Handy Security Bot, le sfere volanti demoniache vengono sostituite dai Security Eyebot, mentre gli zombi armati di shotgun e pistola si trasformano rispettivamente in Mutant Shotgunner e Mutant Pistol Wielder.

Ogni sostituzione rispetta la filosofia dell'enemy design originale di Doom, mantenendo bilanciamento e curve di difficoltà intatte.

Sul fronte tecnico, Carl Asami ha implementato nuovi sprite e texture che rafforzano la coerenza estetica del progetto.

Le slide introduttive sono state aggiornate per riflettere i nuovi mostri aggiunti, mentre diverse aree delle mappe hanno ricevuto nuovi oggetti e munizioni per migliorare il ritmo dell'esplorazione.

L'attenzione ai dettagli emerge anche dalle correzioni visive sparse lungo tutta l'esperienza, segno di un lavoro certosino di rifinitura.

Particolare attenzione merita il rework dell'intelligenza artificiale di Dogmeat, il fedele compagno canino iconico di Fallout. Il modder ha risolto diversi problemi di pathfinding che rendevano il cane NPC problematico in situazioni specifiche.

Ora Dogmeat evita più facilmente le piattaforme a schiacciamento, risulta visibile quando è seduto grazie a un effetto luminoso, e non può più entrare nella Maintenance Room, evitando situazioni in cui il pathfinding lo portava a rimanere incastrato.

Questi aggiustamenti all'AI potrebbero sembrare minori, ma fanno la differenza in un gioco dove la presenza di companion può alterare dinamiche di combattimento pensate originariamente per esperienze in solitaria.

La mod è scaricabile gratuitamente e si aggiunge a un ecosistema modding per Doom particolarmente ricco. Carl Asami ha condiviso alcuni mesi fa un walkthrough completo della mod, sebbene precedente all'update 1.52 e quindi privo dei nuovi nemici.

Il video rimane comunque un'ottima introduzione per chi volesse capire la portata di questo crossover prima di scaricarlo. Con aggiornamenti costanti e un supporto attivo da parte del creatore, Fallout: Vault 666 si conferma uno dei progetti fan-made più ambiziosi nel panorama delle conversioni totali per classici FPS.