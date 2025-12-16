Fallout Shelter continua a vivere una seconda, lunghissima giovinezza. A dieci anni dal suo debutto e dopo aver superato quota 230 milioni di download complessivi, il gestionale ambientato nell’universo post-apocalittico di Bethesda riceve il suo aggiornamento più ambizioso di sempre. È infatti disponibile da oggi su dispositivi mobili e Steam la prima stagione ufficiale del gioco, intitolata Viva New Vegas.

Le stagioni rappresentano un cambiamento strutturale importante per Fallout Shelter. Ispirate agli esperimenti della Vault-Tec, introducono Vault a tempo limitato, completamente separati dal rifugio principale del giocatore. Ogni stagione è pensata come un’esperienza autonoma, con un tema specifico, nuove sfide e ricompense dedicate, accessibili a tutta la community senza restrizioni di piattaforma.

La stagione di debutto, Viva New Vegas, prende spunto diretto dalla recente serie TV di Fallout disponibile su Amazon Prime Video. I giocatori vengono coinvolti in una serie di missioni ambientate nelle iconiche location di Novac e New Vegas, con l’obiettivo di riportare vita, risorse e speranza in alcune delle aree più celebri del Mojave. Un chiaro omaggio a Fallout: New Vegas, ma riletto attraverso la lente gestionale tipica di Shelter.

Ad accompagnare il lancio della stagione arriva anche il nuovo Pass stagionale, un sistema di progressione basato sul completamento delle sfide. Ogni stagione avrà il proprio Pass, con due percorsi distinti: uno gratuito e uno premium. Avanzando nei livelli è possibile sbloccare risorse, armi, abitanti nuovi e già noti, inclusi tre personaggi tratti direttamente dalla serie TV.

Chi sceglie il percorso a pagamento può acquistare il Pass stagionale in qualsiasi momento, ottenendo anche retroattivamente tutte le ricompense già sbloccate. È inoltre disponibile un aggiornamento Premium che include bonus aggiuntivi come animali domestici esclusivi, completi, armi, 25 distintivi per avanzamenti immediati e un contenuto particolarmente ambito: Mister House come abitante leggendario del Vault.

La prima stagione di Fallout Shelter è disponibile da oggi su Android, iOS e Steam, segnando un nuovo capitolo per uno dei titoli mobile più longevi e supportati della storia recente di Bethesda.