ExpressVPN ti offre sicurezza e velocità. oggi con uno sconto del 61% e 4 mesi GRATIS!

Se desiderate una VPN affidabile che vi consenta di ottenere un indirizzo IP dedicato e offra una crittografia di livello avanzato per proteggere la vostra navigazione, ExpressVPN è una delle migliori opzioni sul mercato. Al momento, è possibile approfittare di uno sconto speciale del 61%, con l’aggiunta di 4 mesi gratuiti. In questo modo, il costo mensile si riduce da 12,95$ a soli 4,99$. Per chi necessiti di un IP univoco, è previsto un supplemento mensile di 3,42$.

Vedi offerta su Express VPN

ExpressVPN, chi dovrebbe abbonarsi?

Grazie alla sua rete globale di server distribuiti in oltre 105 paesi, tra cui Italia, Stati Uniti e Regno Unito, ExpressVPN offre una copertura senza pari. Questo vi consente di accedere facilmente a contenuti internazionali e superare qualsiasi blocco geografico. Inoltre, le sue prestazioni eccezionali garantiscono velocità elevate e stabili, perfette per lo streaming, il gaming online e il download rapido di file.

Con ExpressVPN, la vostra sicurezza online è al primo posto. La crittografia AES-256 protegge i vostri dati, mentre la tecnologia TrustedServer utilizza solo RAM per assicurare che nessuna informazione venga salvata su disco, eliminando qualsiasi rischio di archiviazione indesiderata. Inoltre, la rigorosa politica no-log vi garantisce una privacy totale, poiché non vengono conservati dati relativi alla vostra attività online.

ExpressVPN funziona su tutte le principali piattaforme, incluse iOS, Android, Windows, macOS e Linux, oltre a supportare i router. È possibile proteggere fino a 8 dispositivi contemporaneamente, rendendola una soluzione perfetta per tutta la famiglia. Il servizio clienti è disponibile 24/7 tramite chat live, anche in italiano, per risolvere rapidamente ogni necessità.

Approfittate ora di questa fantastica occasione per abbonarvi a Express VPN a un costo mensile assolutamente eccezionale. Vi rammentiamo, infine, che quotidianamente vi segnaliamo le migliori offerte presenti in rete, che trovate nella nostra area dedicata del sito.

