Pochi titoli stanno generando l'attesa che circonda Exodus, un ambizioso progetto di fantascienza che promette di rivoluzionare il genere degli space opera videoludici.

La conferma è arrivata: il gioco sarà protagonista ai The Game Awards di quest'anno con un trailer inedito che dovrebbe finalmente svelare dettagli concreti su quello che molti considerano il potenziale erede spirituale della leggendaria saga Mass Effect.

Il concetto più intrigante alla base di Exodus riguarda l'implementazione della dilatazione temporale, un fenomeno fisico reale che trasforma ogni scelta di gioco in una decisione dalle conseguenze drammatiche. In termini semplici, quando un viaggiatore si muove a velocità prossime a quella della luce, il tempo scorre per lui molto più lentamente rispetto a chi rimane relativamente fermo.

Tradotto in meccaniche di gioco, questo significa che una missione di otto mesi per il protagonista potrebbe corrispondere a diversi anni trascorsi nel resto dell'universo, con implicazioni narrative profonde per i legami personali e le relazioni che il giocatore costruisce lungo il cammino.

Sviluppato da Archetype Entertainment e basato su un gioco di ruolo da tavolo omonimo, Exodus attinge a piene mani dalla tradizione dei TTRPG che fondono elementi classici dello space opera con gameplay tattico e narrazioni cariche di emotività.

Il progetto si distingue già nel settore dei giochi da tavolo, e la trasposizione videoludica mira a elevare ulteriormente l'esperienza attraverso la tecnologia di ultima generazione e un budget da tripla A.

La trama colloca il giocatore nella posizione di ultima speranza dell'umanità, ben 40.000 anni nel futuro. La minaccia da affrontare è rappresentata dai Celestiali, entità misteriose che ricordano inevitabilmente i Razziatori della saga BioWare, e che costituiscono una sfida esistenziale per la sopravvivenza della specie umana.

L'obiettivo è esplorare mondi unici alla ricerca di frammenti che potrebbero fornire le chiavi per respingere questa forza devastante.

Gli organizzatori dei The Game Awards hanno trasformato l'evento in molto più di una semplice cerimonia di premiazione. Nel corso degli anni, la manifestazione è diventata una vetrina fondamentale per l'industria videoludica, dove gli sviluppatori scelgono strategicamente di presentare i loro progetti più ambiziosi o di rilasciare aggiornamenti significativi.

Il 2025 non farà eccezione, con numerose indiscrezioni che circolano su quali sorprese il presentatore Geoff Keighley abbia in serbo per il pubblico mondiale.

Nonostante le informazioni sul gioco rimangano ancora relativamente scarse, l'entusiasmo della comunità videoludica è palpabile. Exodus si sta già posizionando come uno dei titoli più attesi di questa generazione di console, forte di premesse narrative audaci e di meccaniche innovative che potrebbero ridefinire cosa significa giocare a un RPG fantascientifico.

La finestra di lancio è fissata per il 2026, ma i fan sperano che il nuovo trailer ai Game Awards possa finalmente rivelare una data precisa, oltre a mostrare sequenze di gameplay concrete che diano sostanza alle ambizioni dichiarate dagli sviluppatori.