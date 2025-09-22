Embark Studios ha annunciato un evento speciale per i fan di ARC Raiders: dal 17 al 19 ottobre si terrà un Server Slam su PS5, Xbox Series X|S e PC (Steam ed Epic Games Store). Si tratta di un’occasione perfetta per testare in anteprima il gioco e contribuire all’ottimizzazione dei server in vista del lancio ufficiale. Non è richiesta alcuna preregistrazione: basterà scaricare il client e partecipare nel weekend indicato.

La software house ha confermato che i preordini si apriranno il 22 settembre su tutte le piattaforme. Saranno disponibili due versioni: Standard e Deluxe Edition. Quest’ultima includerà una selezione di contenuti extra come abiti leggendari, zaini esclusivi, accessori, emote e altri bonus estetici per personalizzare i propri personaggi sin dal primo giorno.

Embark Studios ha anche annunciato un incentivo per incoraggiare la partecipazione al Server Slam: chiunque si unirà ai test riceverà come ricompensa un zaino cosmetico esclusivo che verrà automaticamente sbloccato al lancio del gioco. Una piccola ma gradita ricompensa per i giocatori più curiosi e pronti a dare una mano nello stress test dei server.

"Siamo entusiasti di dare il benvenuto ai Raiders al Server Slam: è qui che metteremo alla prova ARC Raiders prima del lancio ufficiale. Il nostro obiettivo è semplice: assicurarci che il 30 ottobre, quando i server saranno attivi, ogni giocatore sperimenti il ​​gioco esattamente come lo avevamo immaginato: rifinito, bilanciato e pronto all'azione. Grazie per esservi uniti a noi: prepariamoci a salire in superficie!", spiega Aleksander Grøndal, Executive Producer di Embark Studios.

ARC Raiders è atteso per il 30 ottobre 2025 e sarà disponibile non solo su console e PC, ma anche tramite GeForce NOW, offrendo così la possibilità di giocare in cloud senza necessità di hardware di ultima generazione. L’obiettivo di Embark Studios è garantire un debutto stabile e un’esperienza multiplayer all’altezza delle aspettative.

Con il lancio sempre più vicino, questo Server Slam rappresenta l’ultima occasione per provare il titolo prima della release ufficiale e dare feedback che potrebbero risultare fondamentali per l’equilibrio e le prestazioni del gioco.