Epic Games Store regala gratis due amatissimi Star Wars, ma non su PC

Sembra proprio che gli omaggi di Epic Games Store non sono finiti: dopo la doppietta che vi abbiamo segnalato nelle scorse ore, il negozio digitale ha infatti deciso di proporre ai suoi utenti altri 2 giochi gratis.

Tuttavia, c'è un forte limite che dovrete tenere in considerazione: non si tratta di videogiochi da scaricare su PC, ma sui vostri dispositivi mobile.

Tramite la versione mobile dello store potrete infatti accedere a Star Wars Knights of the Older Republic I & II, gli adattamenti per smartphone di due amatissimi classici giochi di ruolo.

Una promozione che Epic Games ha lanciato proprio per promuovere la versione mobile del suo store, disponibile sia su dispositivi Android che su iPhone: avete tempo fino al 20 marzo 2025 per approfittare di questa offerta.

Come segnalato dal sempre beninformato Wario64 su X, potete comunque procedere al riscatto come sempre attraverso il PC, anche se per scaricare i relativi omaggi avrete bisogno delle applicazioni mobile.

Non dovete fare altro che dirigervi al seguente indirizzo e fare clic sul pulsante "Effettua ordine": in pochi istanti, avrete aggiunto le versioni mobile di Star Wars KOTOR I & II al vostro account senza dover spendere neanche un centesimo.

Se dovesse comparirvi una schermata di errore, vuol dire che dovrete prima effettuare il login sulla versione browser di Epic Games Store: assicuratevi di essere entrati nel vostro account dalla home page e ritentate ancora una volta.

Segnaliamo che a causa dell'elevato numero di richieste potrebbero verificarsi errori o vedere il tutto concludersi con una pagina bianca: significa semplicemente che l'operazione potrebbe richiedere più tempo del necessario per essere processata correttamente, ma dovrebbe essere già completata.

Potete sempre ritentare l'operazione per esserne sicuri o attendere la consueta e-mail che vi confermerà di aver completato un "acquisto", ovviamente a 0 euro e 0 centesimi.

Una volta completato il tutto, ovviamente dovrete assicurarvi di aver scaricato Epic Games Store sui vostri smartphone: trovate il codice QR per procedere al seguente indirizzo.

Vi terremo come sempre aggiornati con tutti i nuovi giochi gratis in arrivo: potete supportare il nostro lavoro con acquisti su Amazon, senza commissioni o sovrapprezzi.